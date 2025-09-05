Die Versicherungsbranche zählt zu den attraktivsten Arbeitgebern Deutschlands: Im aktuellen Kununu-Zufriedenheitsatlas 2025 landet sie auf dem vierten Platz.

Kununu-Zufriedenheitsatlas 2025 So zufrieden sind die Arbeitnehmer in der Versicherungsbranche

Bei der Mitarbeiterzufriedenheit landet die Versicherungsbranche auf dem vierten Platz.

In welchen Regionen und Branchen sind Arbeitnehmer besonders zufrieden mit ihren Arbeitsbedingungen? Dieser Frage ging das Karriere-Portal Kununu in seinem aktuellen Zufriedenheitsatlas nach.

Das Ergebnis: Mit einer Zufriedenheitsrate von 61 Prozent positioniert sich die Versicherungsbranche deutlich über dem bundesdeutschen Durchschnitt von 53,1 Prozent. Nur drei Branchen können die Versicherer übertrumpfen: Die Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung führt das Feld mit 72,5 Prozent an, gefolgt von Banken und der Energiebranche mit jeweils 67 Prozent.

Gehalt ist Trumpf

Ein wesentlicher Grund für die hohe Zufriedenheit in der Versicherungsbranche ist wohl die überdurchschnittliche Entlohnung. Laut dem Kununu-Gehaltscheck 2025 führen Beschäftigte der Versicherungsbranche das deutsche Gehaltsranking mit durchschnittlich 61.724 Euro brutto jährlich an – ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr.

Während das bundesdeutsche Durchschnittsgehalt bei 50.239 Euro liegt, können Versicherungsangestellte mit rund 11.000 Euro mehr rechnen. Die Gehaltszufriedenheit ist in der Branche mit 70,7 Prozent überdurchschnittlich hoch – nur die Energiebranche kann mit 73,4 Prozent noch bessere Werte vorweisen.

Büchnerbarella ist beliebtester Arbeitgeber

Das aktuelle Arbeitgeber-Ranking „Most Wanted Employer 2025“ von Kununu und der Zeit-Verlagsgruppe zeigt, welche Versicherungsunternehmen bei Arbeitnehmern besonders punkten können. Als bester Arbeitgeber der Versicherungsbranche wird die Büchnerbarella Holding ausgezeichnet – ein Gewerbe- und Industriemakler, der einen Ranking-Score von 4,69 erreicht und rund 450 Mitarbeiter beschäftigt.

Das Unternehmen punktet laut Auswertung mit einem wertschätzenden Arbeitsklima und einer modernen Unternehmenskultur. Auf dem zweiten Platz folgt mit der Artus-Gruppe ebenfalls ein Versicherungsmakler aus dem Gewerbe- und Industriesegment mit einem Score von 4,66.

Im Gegensatz zum Vorjahr, als sich noch ein Finanzdienstleister unter den Top 15 aller deutschen Arbeitgeber platzieren konnte, schafft es 2025 kein Versicherungsunternehmen unter die ersten 15 Plätze des Gesamtrankings. Die beste Platzierung aus der Branche erreicht Platz 22 des Gesamtrankings. Das zeigt, dass andere Branchen bei der Mitarbeiterzufriedenheit aufgeholt haben.

Innerhalb der Versicherungsbranche dominieren Versicherungsmakler die Spitzenplätze. Sie können in Sachen Mitarbeiterzufriedenheit problemlos mit großen Versicherungskonzernen mithalten. Die Maklerunternehmen punkten besonders durch wertschätzendes Arbeitsklima und moderne Unternehmenskulturen.

Benefits als moderne Zufriedenheitsfaktoren

Die beliebtesten Benefits der Top-Versicherungsarbeitgeber spiegeln den Wandel der Arbeitswelt wider. Moderne Arbeitgeber der Branche setzen verstärkt auf:

Flexible Arbeitszeiten

Home-Office-Möglichkeiten

Betriebliche Altersvorsorge

Weiterbildungsangebote

Nachhaltigkeitsengagement

Diese Benefits zeigen, dass erfolgreiche Versicherungsunternehmen auf Work-Life-Balance und moderne Arbeitsformen setzen.

Herausforderungen bei Geschlechtergerechtigkeit

Trotz der positiven Gesamtlage steht auch die Versicherungsbranche vor Herausforderungen. Der allgemeine Trend sinkender Arbeitnehmerzufriedenheit macht auch vor dieser Branche nicht halt. Unternehmen müssen kontinuierlich in die Zufriedenheit ihrer Belegschaften investieren, um ihre Position zu halten.

Besonders relevant ist dabei das Thema Geschlechtergerechtigkeit: Laut Willis Towers Watson haben 25 Prozent der Versicherer Geschlechtergerechtigkeit als Einflussfaktor ihrer Vergütungsstrategien genannt – deutlich mehr als in anderen Branchen (11 Prozent). Dies deutet darauf hin, dass die Branche den bestehenden Gender Pay Gap von 26 Prozent ernst nimmt.

Arbeitnehmer in Hamburg am zufriedensten

Die Zufriedenheit der Angestellten variiert unterdessen auch regional. Hamburg führt das Kununu-Bundesländer-Ranking mit 55 Prozent zufriedenen Beschäftigten an, gefolgt von Baden-Württemberg und Bayern. Bei den Städten stehen Bielefeld, Stuttgart und Hannover an der Spitze – Standorte, die auch für Versicherungsunternehmen relevant sind.

Fazit

Die Versicherungsbranche hat ihre Position als attraktiver Arbeitgeber im Kern gefestigt. Mit überdurchschnittlichen Gehältern, modernen Arbeitsmodellen und einer soliden Unternehmenskultur bietet sie Beschäftigten auch in unsicheren Zeiten Stabilität und Perspektiven.

Gleichzeitig zeigen die Rankings, dass andere Branchen aufholen und die Versicherungsbranche sich nicht auf ihren Erfolgen ausruhen kann.