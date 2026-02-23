Der Kupferpreis legte binnen Jahresfrist um fast 50 Prozent zu. Warum Anleger das Industriemetall im Blick behalten sollten, erklärt HRK Lunis-Analyst Joachim Spiering.

Am Kapitalmarkt dominieren Gold und Silber die Schlagzeilen. Doch jenseits der Edelmetalle sind auch bei etlichen Industriemetallen interessante Entwicklungen zu beobachten. Bestes Beispiel ist Kupfer. Anfang vergangenen Jahres stand der Preis noch bei 8.878 US-Dollar je Tonne, Mitte Februar waren es über 13.100 US-Dollar – ein Plus von fast 50 Prozent binnen gut einem Jahr.

Woher kommt dieser enorme Aufschwung? Häufig wird dem Kupferpreis nachgesagt, dass er ein Pulsmesser für den Zustand der Weltwirtschaft ist. Je besser die globale Konjunktur läuft, desto höher steigt der Kupferpreis. Daher auch sein Spitzname Dr. Copper. Die globale Konjunktur zeigt sich mit einem erwarteten Wachstum von 3 Prozent in diesem Jahr robust. Doch rechtfertigt dies eine derartige Rally? Oder gibt es andere Gründe?

Strukturelle Nachfrage durch Transformation

Der globale Transformationsprozess hat eine strukturelle Nachfrage geschaffen, die unabhängig von kurzfristigen Wirtschaftszyklen wirkt. Die Energiewende, der massive Ausbau digitaler Infrastruktur inklusive KI, neue industrielle Anwendungen und die wachsende Elektromobilität treiben diese Entwicklung. Kupfer ist für diesen Wandel unverzichtbar.

Schon heute entfallen etwa 60 Prozent des weltweiten Kupferbedarfs auf die Elektroindustrie und die Energiebranche. Dieses Verhältnis erhöht sich im Zuge der Elektrifizierung weiter.

Rechenzentren als neue Großabnehmer

Ein neuer Großabnehmer treibt die Nachfrage zusätzlich nach oben: Rechenzentren für KI-Anwendungen. Sie benötigen aufgrund ihrer Leistungsdichte und ihres kontinuierlich steigenden Energiebedarfs deutlich größere Mengen Kupfer als frühere Anlagen.

Parallel wächst der weltweite Ausbau erneuerbarer Energien in einem Tempo, das den Rohstoffmarkt vor große Herausforderungen stellt. Jede neue Windkraftanlage, jeder zusätzliche Kilometer Stromnetz und jedes weitere Megawatt Solarenergie erhöhen den Kupferbedarf. Prognosen gehen davon aus, dass die weltweite Nachfrage bis 2035 um rund 50 Prozent steigen könnte – allein aufgrund der Elektrifizierung und des Ausbaus dezentraler Energieinfrastruktur.

Angebotsseite unter Druck

Dem gegenüber steht eine Angebotsseite, die deutlich weniger flexibel ist. Große Minen in Chile und Peru kämpfen mit Produktionsproblemen, die von Stromausfällen über soziale Konflikte bis hin zu Umweltauflagen reichen. Erschwerend kommt hinzu, dass viele der wichtigsten Kupferminen bereits über fünf Jahrzehnte in Betrieb sind. Sie fördern zunehmend Erze mit geringeren Gehalten, was die Produktionskosten erhöht und die verfügbare Menge reduziert.

Neue Projekte können dieses Defizit kurzfristig nicht auffangen. Von der Entdeckung eines Vorkommens bis zur Inbetriebnahme vergehen häufig zehn bis 15 Jahre. Die US-Investmentbank J.P. Morgan erwartet für 2026 ein globales Defizit von rund 330.000 Tonnen raffiniertem Kupfer.

China als Schlüsselfaktor

China bleibt in diesem Gefüge ein Schlüsselfaktor. Das Land ist der größte Einzelverbraucher von Kupfer und gleichzeitig ein bedeutender Verarbeiter. Peking hat angekündigt, Chinas Überkapazitäten in der Kupferverarbeitung zu reduzieren. Diese Maßnahme könnte zu einer geringeren Nettoausfuhr bestimmter Produkte führen, was die globalen Lieferketten zusätzlich verengt. Auch handelspolitische Einflüsse haben die Marktbewegungen mitbestimmt.

Die Diskussion um mögliche US-Zölle auf Kupferimporte führte 2025 zu spürbaren Verwerfungen. Viele Marktteilnehmer verschifften große Mengen vorzeitig in die USA. Diese Effekte sind allerdings nach Einschätzung vieler Analysten temporär und verändern die übergeordnete Preisdynamik kaum.

Ausblick für Investoren

Wie sich der Kupferpreis weiter entwickelt, lässt sich nicht voraussagen. Die Prognosen der großen Investmenthäuser wie Goldman Sachs oder J.P. Morgan liegen für das laufende Jahr etwas unter dem aktuellen Niveau.

Gleichzeitig dürfte das übergeordnete Bild für die kommenden Jahre bestehen bleiben: Kupfer wird zu einem Rohstoff, der nicht nur konjunkturelle Entwicklungen widerspiegelt, sondern die infrastrukturellen und technologischen Veränderungen der kommenden Jahrzehnte abbildet.

Gerade in dieser Phase lohnt es sich, Rohstoffe wie Kupfer nicht nur als zyklische Anlageklasse zu betrachten. Sie sollten vielmehr als Bestandteil einer langfristig ausgerichteten Strategie gesehen werden, die globale Megatrends abbildet und frühzeitig auf strukturelle Verschiebungen reagiert.