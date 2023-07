Nachfrage dürfte stark steigen Kupfer: Beim Umstieg auf erneuerbare Energien unersetzlich

Kupfer ist eines der wenigen Elemente, das seit über 10.000 Jahren vom Menschen genutzt wird. Archäologische Funde deuten darauf hin, dass Kupfer bereits um 9000 vor Christus von antiken Zivilisationen entdeckt und verwendet wurde. Aufgrund seiner Formbarkeit, Haltbarkeit und hervorragenden Leitfähigkeit war es für Werkzeuge, Waffen und dekorative Gegenstände schon immer sehr geschätzt. Die traditionsreiche Geschichte von Kupfer als wertvolles und vielseitiges Metall zeigt seine anhaltende Bedeutung und zeitlose Attraktivität.

Mobeen Tahir © Wisdom Tree

Heute gewinnt Kupfer in der Weltwirtschaft immer mehr an Bedeutung, insbesondere durch den Boom der erneuerbaren Energien. Kupfer ist ein hervorragender Stromleiter und damit ein ideales Material für erneuerbare Energiesysteme. Seine hohe elektrische Leitfähigkeit ermöglicht einen effizienten Energietransfer und minimiert Stromverluste bei der Übertragung und Verteilung. Darüber hinaus ist Kupfer aufgrund seiner unvergleichlichen Formbarkeit und Duktilität – das heißt seiner Fähigkeit, leicht geformt und gedehnt zu werden, ohne zu brechen – äußerst schwierig durch andere Materialien zu ersetzen.

Hohe Intensität bei Wind- und Solarenergie

Wind- und Solarenergie gehören heute zu den am weitesten verbreiteten Formen der erneuerbaren Energien. Die nachstehende Abbildung zeigt, wie viel mehr Kupfer bei der Stromerzeugung aus Offshore-Wind (Windturbinen im Meer), Onshore-Wind (Windturbinen an Land) und Solar-Fotovoltaik (PV) im Vergleich zur Erzeugung aus fossilen Brennstoffen wie Kohle und Erdgas benötigt wird.

Stromerzeugung aus Wind und Sonnenkraft benötigt viel Kupfer

Kilogramm pro Megawatt

Kupfer wird in großem Umfang in Windkraftanlagen verwendet. Es kommt in Generatorspulen, Transformatoren und elektrischen Kabeln zum Einsatz. Die starken magnetischen Eigenschaften von Kupfer ermöglichen eine effiziente Stromerzeugung und gewährleisten eine zuverlässige Leistung in Windkraftanlagen. Kupfer ist ebenfalls ein wichtiges Element in Solarmodulen. Es wird in der Verdrahtung, den Stromschienen und den Anschlüssen innerhalb der Module verwendet. Die hervorragende elektrische Leitfähigkeit von Kupfer erleichtert die effiziente Umwandlung von Sonnenlicht in Strom und unterstützt die Leistungsfähigkeit von Solarenergiesystemen.

Damit der aus erneuerbaren Energien erzeugte Strom letztlich auch genutzt werden kann, sind zudem eine Stromnetzinfrastruktur und Energiespeicher erforderlich. Auch hier ist Kupfer ein wesentlicher Bestandteil, um beide zu bauen. In Energiespeichersystemen, die erneuerbare Energien durch die Speicherung von Energie für die Tage ergänzen, an denen kein Wind weht oder die Sonne nicht scheint, wird Kupfer in Batterien und Superkondensatoren verwendet. Es kommt in leitenden Komponenten wie Elektroden und Stromabnehmern zum Einsatz und erhöht die Effizienz und Lebensdauer von Energiespeichervorrichtungen. In der Stromnetzinfrastruktur wird Kupfer in großem Umfang in Stromkabeln, Transformatoren und Verteilungssystemen genutzt, um die zuverlässige Übertragung von Strom aus erneuerbaren Quellen zum Endverbraucher zu gewährleisten.

Nachhaltiges Vorgehen

Kupfer gilt als unbegrenzt wiederverwertbar. Das bedeutet, dass das Metall seine Eigenschaften nicht verliert und immer wieder verwendet werden kann. Recyceltes Kupfer benötigt 85 Prozent weniger Energie als die Primärproduktion von Kupfer. Das unterstreicht den enormen Umweltnutzen der Wiederverwendung des Rohstoffs.

Heute stammt etwa ein Drittel der gesamten Kupferproduktion aus Recycling. Wir müssen also mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien auch die Recyclingindustrie unterstützen. Dank der uneingeschränkten Wiederverwertbarkeit von Kupfer wird dies ein lohnendes Unterfangen sein.

Das unersetzliche Metall

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kupfer ein unersetzlicher Rohstoff für erneuerbare Energien ist. Seine außergewöhnliche elektrische Leitfähigkeit, die nur von Silber übertroffen wird, macht Kupfer zur idealen Wahl für die effiziente Energieübertragung in Windturbinen, Solarmodulen, Energiespeichersystemen und der Stromnetzinfrastruktur. Da die Welt erneuerbare Energien in größerem Umfang einsetzt, wird die Nachfrage nach Kupfer weiter steigen. Und angesichts seiner unendlichen Wiederverwertbarkeit kann dieses Wachstum nachhaltig sein, wenn die Welt ihre Ressourcen richtig einsetzt.



Über den Autor:

Mobeen Tahir ist Direktor im Bereich Makro-Research und taktische Lösungen beim Rohstoff-ETP-Anbieter Wisdom Tree.