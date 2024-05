Knappes Angebot, steigende Nachfrage Kupfer: 2024 könnte ein neuer langfristiger Trend beginnen

Kupfer steht am Anfang einer Trendwende. 2024 wird die Nachfrage und damit auch der Preis aller Voraussicht nach steigen. Benjamin Louvet, Head of Commodities bei Ofi Invest, ordnet die aktuelle Marktsituation ein und erklärt, welche Rolle grüne Energie und die Erschließung neuer Minen spielen.

2023 stand der Kupferpreis unter Druck. Allerdings hielt er sich trotz des Produktionsrückgangs in der Schwerindustrie in Europa, den USA und Asien und trotz des Zusammenbruchs des chinesischen Immobiliensektors und des Abbaus der Metallvorräten aus Coronazeiten immer noch gut.

2024 könnte nun ein neuer, langfristiger Trend beginnen.

Kupfer, der Alleskönner

Seit dem Klimagipfel in Paris 2015 nimmt die Umstellung von fossilen auf erneuerbare Energien Gestalt an. Die Kapazitäten von erneuerbaren Energien, allen voran Windkraft und Photovoltaik, haben die Nachfrage nach Kupfer in die Höhe getrieben, – eine Nachfrage, die es vor 15 Jahren so noch nicht gab. Kupfer, der Alleskönner der erneuerbaren Technologien, ist für die Herstellung von Windturbinen, Solarzellen, Elektroautos und Stromnetzen unerlässlich. Ein Beispiel: Für jede Windturbine werden zwischen 950 Kilogramm und 5 Tonnen Kupfer benötigt.

2023 war ein Wendepunkt für erneuerbare Energien. Denn zum ersten Mal waren die Investitionen in erneuerbare Energien genauso hoch wie der Anstieg der weltweiten Energienachfrage. Das heißt, aktuell schrumpft der Anteil der fossilen Brennstoffe am globalen Energiemix, allerdings von einem hohen Niveau aus. Mehr als 80 Prozent der weltweit verbrauchten Primärenergie stammt noch aus fossilen Brennstoffen. 2023 hatte der Verbrauch von Kohle, Öl und Gas trotz des verlangsamten Wachstums neue Rekorde erreicht!

Die Beschleunigung der CO₂-armen Technologien ist der Grund dafür, dass sich der Kupferpreis so gut gehalten hat. Da erneuerbare Technologien extrem metallintensiv sind, hat die höhere Nachfrage aus diesen Bereichen die schrumpfende Nachfrage aus den traditionellen Sektoren mehr als ausgeglichen. Letztendlich stieg die Kupfernachfrage in China um mehr als 9 Prozent und weltweit um 4 Prozent im Jahr 2023, trotz des verlangsamten Wachstums.

2023 sollte daher als „Jahr Null“ betrachtet werden, ein Jahr, das gezeigt hat, dass die Nachfrage nach Metallen weniger elastisch auf Konjunkturzyklen reagiert. Angesichts der hohen Metallbestände in China nach der Pandemie hat sich die Unempfindlichkeit der Metallpreise jedoch nicht bewahrheitet.

Knappes Kupferangebot am Weltmarkt

Angesichts dessen, dass die Lagerbestände nun wieder auf einem historischen Tiefstand sind, sind unserer Meinung nach nun alle Faktoren gegeben, um die Kupferpreise in den kommenden Monaten und Jahren stark ansteigen zu lassen.

Auf der Angebotsseite rechneten Experten mit einem Kupferdefizit erst nach 2025, da eine Reihe von Kupferminen in diesem Jahr ihre Produktion aufnehmen sollten. Tatsächlich dürfte das Defizit jedoch bereits in diesem Jahr auftreten, da die Kupferindustrie mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert ist. Eine dieser Herausforderungen ist der Rückgang der Produktion in Chile, wo eine Reihe von geologischen Problemen dazu geführt hat, dass die im vergangenen Jahr prognostizierten Produktionsmengen nicht erreicht werden konnten.

Eine weitere Herausforderung ergab sich, als der Oberste Gerichtshof Panamas die Erteilung eines Betriebsvertrags für die Mine Cobre Panama an First Quantum Mineral für verfassungswidrig erklärte. Die betreffende Mine, auf die etwa 2 Prozent der weltweiten Kupferproduktion entfielen, ist seit November 2023 geschlossen und wird frühestens nach den für Mai angesetzten Wahlen wiedereröffnet. Der Betrieb wird wohl aber auch nach den Wahlen nicht wieder aufgenommen werden, da das Projekt nicht nur von der Regierung, sondern auch von der Öffentlichkeit abgelehnt wird, was bereits vor der Schließung zu einer Unterbrechung des Minenbetriebs führte.

Die Internationale Energieagentur (IEA) schätzt, dass zur Deckung des durch die Energiewende entstehenden Kupferbedarfs 80 neue Kupferminen eröffnet werden müssten. Dies ist ein schwieriges Unterfangen, wenn man bedenkt, dass die Errichtung einer Mine im Durchschnitt 17 Jahre benötigt. Diese neuen Projekte müssten also bis 2025 validiert werden. Tatsächlich ist derzeit jedoch kaum ein Dutzend neuer Kupferminenprojekte in Planung.

Die Verknappung von Kupfer ist bereits sichtbar. Das zeigt die Höhe der Schmelz- und Raffiniergebühren (TCs/RCs) der Kupferraffinerien, die nach Angaben von Fastmarkets von durchschnittlich 84 US-Dollar pro Tonne im vergangenen Jahr auf heute etwa 9 US-Dollar gefallen sind. Der Wettbewerb zwischen den Raffinerien intensiviert sich, um Marktanteile zu gewinnen. Dort wo es Überkapazitäten gibt, sind die Raffinerien bereit, derzeit ihre Gewinnspannen zu verringern, um Verträge gegen ihre Konkurrenten zu erhalten. Ein weiterer Grund ist die reduzierte Verfügbarkeit von Erzen für die Verarbeitung. So haben sich chinesische Raffinerien zusammengeschlossen, um ihre Kapazitäten zu reduzieren und so ihre Gewinnspannen zu vergrößern. Jedenfalls ist zu diesem Zeitpunkt noch keine Entscheidung gefallen, und die Raffineriekapazitäten wurden noch nicht reduziert.

Kupfer: Hohe Nachfrage treibt den Preis

Auch auf der Nachfrageseite gibt es Anzeichen für Spannungen. Die erste davon ist erwartungsgemäß die Einführung CO₂-armer Technologien, die sich weiter beschleunigt. Insbesondere in China ist die Solarkapazität trotz der beeindruckenden Zahlen des vergangenen Jahres im Januar und Februar im Vergleich zum Vorjahr nochmals um schätzungsweise 80 Prozent auf 37 Gigawatt gestiegen und liegt damit weit über den Wachstumsprognosen. Dennoch ist Vorsicht geboten, denn zwei Monate bedeuten nicht unbedingt einen echten Trend. Sollte sich der Trend jedoch fortsetzen, könnten die Prognosen für das Wachstum der Kupfernachfrage in China in diesem Jahr, die zwischen 3,5 und 8 Prozent liegen, übertroffen werden!

Immer mehr Länder, vor allem in Europa, haben erkannt, dass ein unterentwickeltes Stromnetz alle Bemühungen um die Energiewende zunichtemachen könnte. Die Financial Times berichtete kürzlich, dass in Frankreich – dessen Stromnetz oft als vorbildlich bezeichnet wird – ein Windparkprojekt in der Region Poitou-Charentes derzeit auf Eis liegt, nachdem der Entwickler erfahren hat, dass der Anschluss an das Stromnetz acht Jahre dauern würde. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass viele Länder ihre Netzinvestitionen beschleunigen werden, was zu einer zusätzlichen Nachfrage nach Kupfer führen wird. China arbeitet bereits in diese Richtung und hat im vergangenen Jahr mehr als 70 Milliarden US-Dollar in die Modernisierung seines Netzes investiert und plant für dieses Jahr ebenso viel. Allein die Investitionen in das chinesische Stromnetz werden sich bis 2030 voraussichtlich auf 500 Milliarden US-Dollar belaufen.

Und es gibt noch weitere Quellen für eine steigende Nachfrage. Elon Musk war einer der ersten, der darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Entwicklung der künstlichen Intelligenz (KI) und die dafür notwendigen Rechenzentren enorme Ressourcen benötigen, allen voran Kupfer. Wir schätzen, dass jedes Gigawatt der für KI entwickelten Leistung zwischen 50.000 und 65.000 Tonnen Kupfer verbraucht. Wenn man davon ausgeht, dass in diesem Jahr in den USA 5 Gigawatt an zusätzlicher Leistung für die künstliche Intelligenz benötigt werden und die USA etwa die Hälfte des Marktes für künstliche Intelligenz ausmachen, würde dies einen zusätzlichen Kupferbedarf von mehr als 500.000 Tonnen weltweit bedeuten, das heißt mehr als 2 Prozent der weltweiten Nachfrage auf einem bereits angespannten Markt.

Aus allen genannten Gründen gehen wir davon aus, dass 2024 das „Jahr 1“ eines nachhaltigen Anstiegs der Kupfernachfrage und der Preise sein wird. Laut IFP Énergies Nouvelles dürften 90 Prozent der bisher entdeckten Kupferreserven vor allem aufgrund des hohen Bedarfs an Kupfer für die Energiewende bis 2050 verbraucht sein

Über den Autor

Benjamin Louvet ist seit Oktober 2015 bei Ofi Invest Asset Management als Head of Commodities tätig. Zuvor war er stellvertretender Geschäftsführer des Vermögensverwalters Prim Finance, das er 2002 gründete und bei der er Leiter des Front Office und des Researchs war.