Auch „ Morningstar “ berichtet davon, dass die Produktionskürzungen in Minen zunehmen. Als Beispiel führt das Analysehaus unter anderem die Entscheidung des Chinese Smelter Purchasing Team (CSPT) an, die Produktion in den wichtigsten Schmelzhütten des Landes um 5 bis 10 Prozent zu senken.

„Der Hauptfaktor für die jüngsten Kupferpreistrends ist die Erwartung, dass der Kupfermarkt in naher Zukunft ein Defizit aufweisen wird“, erklärt Aanand Venkatramanan, Leiter der Abteilung ETFs beim Londoner Investment-Manager Legal & General (LGIM) , zudem im Gespräch mit DAS INVESTMENT. Denn zeitgleich zur potenziellen Nachfragedynamik, die vor allem vonseiten Chinas erwartet werde, sank das Angebot. „Es gab eine Reihe von Unterbrechungen und Herabstufungen in wichtigen Kupferminen sowie die Erwartungshaltung, dass sich die Produktion von raffiniertem Metall verlangsamt“, so Venkatramanan.

Rohstoffexperte Mazziero hält eine genaue Prognose, wie sich der Kupferpreis 2024 weiter entwickeln wird, ebenfalls für schwierig, wie er „Morningstar“ sagte. Jedoch sei es aufgrund des aktuell schon sehr hohen Handelspreises an der LME durchaus denkbar, dass der Rohstoff im Laufe der kommenden Monate einen historischen Höchststand von 11.000 US-Dollar erreichen wird.

LGIM empfiehlt diversifiziertes Investieren in Rohstoffe

Venkatramanan ist dennoch zurückhaltend, was Investitionen in den reinen Kupfermarkt betrifft: „Wir bei LGIM sind der Meinung, dass ein diversifiziertes Investieren in Rohstoffe für Anleger der bessere Weg ist, um sich mittel- bis langfristig an den Rohstoffmärkten zu beteiligen“, resümiert er. Welche Anlageklasse dabei die beste Wahl ist, also ob Einzelaktien, ETFs oder Fonds, das komme auf die Ziele und Vorlieben des jeweiligen Anlegers an und bleibe jedem selbst überlassen.

LGIM selbst hat erst im April zwei neue Rohstoff-ETFs aufgelegt: den L&G Energy Transition Commodities und den L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock.

Kupfer-ETCs als weitere Investitionsmöglichkeit

Das Analysehaus „Morningstar“ empfiehlt hingegen Investitionen in Kupfer-ETCs, also in börsengehandelte Wertpapiere. Das sei der einfachste Weg, sich am Spotpreis eines Rohstoffs zu beteiligen. Europäische Anleger haben demnach jedoch nur die Wahl zwischen weniger als einem Dutzend ETCs, die sich ausschließlich auf Kupfer fokussieren.

Die Nachfrage nach Anlagelösungen im Bereich der Rohstoffe halte jedenfalls an, wie Finanzexperte Venkatramanan resümiert. Den richtigen Zeitpunkt für einen Einstieg in den Markt haben Anleger demnach noch längst nicht verpasst.