Der Kupferpreis durchbricht historische Marken, während Handelskonflikte und Produktionsausfälle die globalen Lieferketten belasten. Was Anleger jetzt wissen sollten.

In den Lagerhäusern von Rotterdam und Singapur wird es leer. Woche für Woche verlassen Containerschiffe die Häfen, beladen mit Kupferkathoden, Kurs: Vereinigte Staaten. Was auf den ersten Blick wie gewöhnlicher Welthandel aussieht, ist in Wahrheit das Symptom einer tektonischen Verschiebung. Denn das Metall, das dort verschifft wird, kehrt so schnell nicht zurück.

An der London Metal Exchange hat der Kupferpreis die Marke von 13.000 US-Dollar pro Tonne durchbrochen – ein Niveau, das noch vor wenigen Jahren als utopisch galt.

Doch anders als bei früheren Preissprüngen geht es diesmal nicht nur um die übliche Dynamik von Angebot und Nachfrage. Es geht um Zölle, um politische Machtspiele, um Minen, die unter Erdrutschen begraben werden, und um eine Technologie, die Strom frisst wie nichts zuvor: künstliche Intelligenz.

Gefangene Bestände in Amerika

Die Ursache für die leeren Lager in Europa und Asien liegt in Washington. Die Ankündigung der US-Regierung, Kupferimporte mit Zöllen von bis zu 50 Prozent zu belegen, hat eine massive Verzerrung der globalen Logistik ausgelöst. Händler reagierten rational: Sie zogen physisches Material aus den Lagern der London Metal Exchange ab und verschifften es präventiv in die Vereinigten Staaten – bevor die Zölle greifen.

Das Ergebnis ist eine historische Anomalie. In den USA erreichten die Lagerbestände an der Terminbörse Comex Rekordhochs von über 453.000 Tonnen. Gleichzeitig kollabieren die Bestände außerhalb Amerikas um mehr als 55 Prozent. Für europäische und asiatische Verarbeiter bedeutet dies: Trotz statistisch hoher globaler Bestände herrscht akute physische Knappheit. Das Kupfer in den USA ist durch Zollrisiken bei einer Wiederausfuhr faktisch gefangen.

Eine regulatorische Deadline verschärft die Lage zusätzlich. Bis Ende Juni 2026 muss das US-Handelsministerium einen Bericht über die heimischen Raffineriekapazitäten vorlegen. Darauf könnte ab 2027 ein universeller Importzoll von 15 Prozent folgen, der 2028 auf 30 Prozent steigen soll. Diese Drohung wirkt wie ein permanenter Sog, der freies Material vom Weltmarkt in die USA zieht.

Katastrophe in Indonesien

Die Fragilität der Angebotsseite offenbarte sich Ende 2025 auf dramatische Weise. In der indonesischen Grasberg-Mine, der zweitgrößten Kupfermine der Welt, ereignete sich ein massiver Erdrutsch. Rund 800.000 Tonnen wassergesättigtes Material brachen in die aktiven Abbauzonen ein. Sieben Arbeiter kamen ums Leben.

Die operativen Konsequenzen reichen weit über den menschlichen Verlust hinaus. Analysten gehen davon aus, dass der Markt bis Ende 2026 auf fast 600.000 Tonnen Kupfer aus Grasberg verzichten muss. In einem Block-Cave-System, wie es dort zum Einsatz kommt, lässt sich nicht einfach an anderer Stelle graben. Die Geometrie des Abbaus ist auf Jahre festgelegt.

In Chile manifestiert sich derweil ein anderes Risiko. Der anhaltende Streik in der Mantoverde-Mine von Capstone Copper ist symptomatisch für eine Branche, in der die Arbeiterschaft zunehmend ihren Anteil an den Rekordpreisen einfordert. Die Gewerkschaften berichten, die Mine stehe quasi still, der Konzentrator laufe nur noch mit 30 Prozent Kapazität.

Rechenzentren als Preistreiber

Während die Angebotsseite mit Ausfällen kämpft, erfährt die Nachfrage eine Transformation. Es ist nicht mehr nur die Energiewende, die Kupfer absorbiert. Ein neuer, preisinsensitiver Käufer prägt den Markt: das Geschäft mit künstlicher Intelligenz.

Kupfer ist das physikalische Substrat der KI-Revolution. Die Rechenzentren für das Training großer Sprachmodelle weisen eine wesentlich höhere Leistungsdichte auf als traditionelle Serverfarmen. Sie erfordern komplexere Kühlsysteme und eine massiv verstärkte Stromversorgung. Schätzungen gehen von bis zu 50.000 Tonnen Kupfer für ein einziges Hyperscale-Projekt aus.

Bis 2026 wird erwartet, dass der globale Kupferbedarf allein durch Rechenzentren auf 740.000 Tonnen steigt. Für Technologiekonzerne wie Microsoft, Google oder Amazon ist der Rohstoffpreis im Verhältnis zu den Gesamtkosten ihrer Investitionen nachrangig. Ob Kupfer 10.000 oder 15.000 US-Dollar kostet, verändert die Kalkulation eines 100-Milliarden-Dollar-Rechenzentrums kaum. Diese Preisunelastizität bedeutet, dass die Nachfrage auch bei steigenden Preisen nicht einbrechen wird.

Rio Tinto und Glencore: Die Megafusion

Vor diesem Hintergrund gewinnt die Nachricht über wiederaufgenommene Fusionsgespräche zwischen Rio Tinto und Glencore besondere Bedeutung. Ein Zusammenschluss der beiden Bergbau-Giganten würde ein Konglomerat mit einem Marktwert von über 260 Milliarden US-Dollar schaffen – mit der Fähigkeit, Preise und Mengenflüsse über mehrere Rohstoffklassen hinweg zu beeinflussen.

Das größte Hindernis für diese Transaktion ist die Kohle. Rio Tinto hat sich 2018 komplett aus der Kohleförderung zurückgezogen, um sich als grüner Bergbaukonzern zu positionieren. Glencore hingegen ist der weltweit größte Exporteur thermischer Kohle. Für institutionelle Investoren mit strengen ESG-Mandaten wäre eine Übernahme der Kohlesparte problematisch. Die Lösung könnte in einem vorherigen Spin-off liegen.

Gemäß dem britischen Takeover Code hat Rio Tinto bis Anfang Februar 2026 Zeit, ein verbindliches Angebot vorzulegen. Die Komplexität des Deals ist erheblich – nicht nur wegen der Kohlefrage, sondern auch wegen kartellrechtlicher Bedenken in China und Europa.

Diese Aktien könnten vom Kupfer-Boom profitieren

Die Frage nach dem richtigen Investment ist vielschichtig. Der amerikanische Kupferproduzent Freeport-McMoRan gilt als strategisch gut positioniert. Trotz der Probleme in Grasberg profitiert das Unternehmen von seinen US-Minen und der einzigen bedeutenden Schmelzkapazität auf amerikanischem Boden. Da der US-Kupferpreis mit einem Aufschlag zum Weltmarkt handelt, erzielt Freeport überdurchschnittliche Margen.

Für risikobereitere Anleger könnte Hudbay Minerals interessant sein. Mit dem Projekt Copper World in Arizona besitzt das Unternehmen eines der größten unerschlossenen Kupfervorkommen auf US-Boden. Da das Projekt auf privatem Land liegt, ist der Genehmigungsprozess beschleunigt. Hudbay plant, dort direkt Kupferkathoden zu produzieren und so Exportzölle zu umgehen.

Glencore selbst erscheint nach Einschätzung einiger Analysten unterbewertet. Der Markt gewichte das Kohlerisiko zu stark und übersehe den Wert der Handelssparte, die in volatilen Märkten hohe Gewinne generiert. Die Übernahmespekulation durch Rio Tinto könnte als Absicherung nach unten wirken.

Kupfer-ETFs und -ETCs

Wer das Risiko einzelner Minenbetreiber scheut – sei es durch Streiks, Erdrutsche oder politische Eingriffe –, findet in breit gestreuten Produkten wie Kupfer-ETFs eine Alternative. Die Auswahl ist dabei größer, als viele Anleger vermuten, und die Unterschiede zwischen den Instrumenten sind erheblich.

Kupfer-Minen-ETFs bündeln Aktien von Förderunternehmen und bieten damit einen gehebelten Zugang zum Rohstoffpreis. Der Global X Copper Miners ETF hat sich als Marktführer in diesem Segment etabliert und investiert in die größten börsennotierten Kupferproduzenten weltweit.

Der iShares Copper Miners ETF positioniert sich als Herausforderer mit breiterer Diversifikation und geringerer Konzentration auf einzelne Schwergewichte. Beide Produkte reagieren typischerweise überproportional auf Preisbewegungen des Rohstoffs: Steigt der Kupferpreis um 10 Prozent, können die Minenaktien um 15 bis 20 Prozent zulegen – allerdings gilt dies auch in die Gegenrichtung.

Für Anleger, die sich auf den Rohstoffpreis selbst konzentrieren wollen, ohne die operativen Risiken der Minenbetreiber zu tragen, bieten Exchange Traded Commodities (ETCs) einen direkten Zugang. Der Wisdomtree Copper ETC bildet den Kupferpreis über Terminkontrakte ab. Anders als bei physisch hinterlegtem Gold wird Kupfer aus praktischen Gründen nicht in Tresoren gelagert; stattdessen rollt der ETC regelmäßig seine Futures-Positionen.

Dieses Rollen hat im aktuellen Marktumfeld eine interessante Konsequenz. An der London Metal Exchange signalisiert die Terminkurve derzeit eine sogenannte Backwardation – der Spotpreis liegt über den Preisen für spätere Liefertermine. Das ist das klassische Signal für akute physische Knappheit: Marktteilnehmer zahlen einen Aufschlag, um das Material sofort zu erhalten. Für ETC-Anleger bedeutet Backwardation einen positiven Rollertrag: Beim Wechsel von einem auslaufenden in einen günstigeren späteren Kontrakt entsteht ein Gewinn.

Die Situation an der amerikanischen Comex ist hingegen eine andere. Dort herrscht Contango – Terminpreise liegen über dem Spotpreis, was auf die massiven Lagerbestände zurückzuführen ist. Versierte Händler nutzen diese Konstellation für sogenannte Repo-Geschäfte: Sie kaufen physisches Kupfer zum Kassakurs und verkaufen es gleichzeitig auf Termin weiter. Die Preisdifferenz ermöglicht risikofreie Margen von bis zu 4 Prozent. Das Paradoxon dabei: Das Kupfer liegt zwar physisch in den USA, ist aber durch diese Finanztransaktionen gebunden und steht der Industrie nicht zur Verfügung.

Für deutsche Anleger ist zudem die steuerliche Behandlung relevant. ETCs gelten als Schuldverschreibungen, nicht als Sondervermögen wie ETFs. Gewinne unterliegen der Abgeltungsteuer, allerdings ohne die Teilfreistellung, die bei Aktienfonds gewährt wird. Bei längerer Haltedauer kann dies die Nachsteuerrendite beeinflussen.

Ein neues Preissignal

Der Kupfermarkt hat sich von einem konjunkturellen Frühindikator zu einem strategischen Rohstoff gewandelt. Analysten halten Preise von 15.000 US-Dollar pro Tonne bis 2027 für ein notwendiges Signal, um überhaupt neue Förderkapazitäten zu mobilisieren. Die Konstellation aus geologischer Verknappung, technologischem Nachfrageschub und geopolitischer Fragmentierung dürfte den Markt noch länger prägen. Für Anleger bedeutet das: Die Bewegung hat möglicherweise erst begonnen.