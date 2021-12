Kurs auf Brasilien: West LB legt WM-Zertifikat auf

2010 in Afrika, 2014 in Brasilien: In sechs Jahren findet die Fussballweltmeisterschaft im Land des Rekordgewinners statt. Anleger sollen nun schon im Vorfeld von dem Großereignis profitieren: Die West LB hat das Brazil-2014-Active-Zertifikat (WKN: WLB7PV) aufgelegt.Das Zertifikat bildet die Wertentwicklung von elf brasilianischen Unternehmen ab. Diese werden laut West LB ganz besonders in den kommenden Jahren von der WM im eigenen Land profitieren. Neben Bau- und Immobilienunternehmen sind auch Aktien der größten Fluglinie des Landes, Tam, im Aktienkorb. Quartalsweise überprüft die West LB dessen Zusammensetzung.Das WM-Zertifikat hat eine Laufzeit von sechs Jahren und befindet sich vom 7. April bis 9. Mai in der Zeichnung.