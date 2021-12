Kurs-Gewinner aus Malaysia Weltbeste Software-Aktie legte Rally von 1.300 Prozent hin

Hier sitzt IFCA MSC, der Hersteller von Cloud-basierter Software für Immobiliengesellschaften, dessen Aktienkurs sich in den letzten zwölf Monaten vervierzehnfacht hat. Und die Gewinne klettern fast ebenso so stark wie der Kurs, nachdem IFCA einen Marktanteil von 80 Prozent bei malaysischen Immobilienunternehmen erreicht hat und nach China expandiert.Zu den ersten Kunden der Software, mit der sich Verkäufe verfolgen und Zahlungen abwickeln lassen, zählt in China die Dalian Wanda Group von Milliardär Wang Jianlin. IFCA-Chef Ken Yong Keang Cheun sagt voraus, dass China bis 2018 der größte Markt für seine Firma sein wird.„Das Wachstum in China ist unglaublich“, sagt Yong in einem Interview mit Bloomberg News in seinem Büro in Petaling Jaya, einem Vorort von Kuala Lumpur.In China, wo es nach Angaben des Statistikamtes 2013 mehr als 90.000 Immobiliengesellschaften gab, hat IFCA bislang rund 100 Kunden. In Malaysia zählen 800 der 1000 größten Immobilienfirmen zu den IFCA-Kunden. Der Gewinn hat sich letztes Jahr verzwölffacht auf 21,1 Millionen Ringgit (2,1 Millionen Dollar). Yong gibt sich „zuversichtlich“, dass 2015 ein weiterer Rekord erreicht werden wird.„Das gute an der Software ist, dass sie die Nische für Immobilienentwickler hat“, sagt Chow Yuh Seng, General Manager für IT bei Mah Sing Group, Malaysias fünftgrößtem Entwickler nach Marktwert.Der Aktienkurs von IFCA ist in den letzten zwölf Monaten um 1321 Prozent geklettert. Das ist der größte Kurssprung unter allen Softwarefirmen weltweit mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 150 Millionen Dollar, wie Daten von Bloomberg zeigen. Der durchschnittliche Kursgewinn lag bei 46 Prozent. In diesem Jahr hat die Aktie 78,7 Prozent hinzugewonnen.