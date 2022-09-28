Seit Jahresbeginn Bitcoin verliert knapp 60 Prozent an Wert
Viele Kryptowährungen verloren in diesem Jahr stark an Wert. Die Marktkapitalisierung von Bitcoin fiel seit Januar um 59,5 Prozent, die von Ethereum um 64,1 Prozent. Tether büßte 13,2 Prozent ein. Das zeigt eine Grafik des Online-Portals Statista mit Daten der Plattform Coinmarketcap.
Ein Grund für den Wertverfall sind die steigenden Zinsen, die Assets mit regelmäßigen Erträgen gegenüber Kryptowährungen für Anleger interessanter machen. Zudem steigt wegen des Ukraine-Kriegs und der wirtschaftlichen Unsicherheit tendenziell die Risikoaversion von Investoren.
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