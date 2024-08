In der ersten Folge der dritten Staffel des M&G-Podcasts „Investment Business“ diskutieren Kapitalmarktstratege Ivan Domjanic und Fixed-Income-Fondsmanager Dr. Wolfgang Bauer wohin die Reise an den Kapitalmärkten derzeit geht. Spannende Insights aus Sicht eines Aktien- und eines Anleiheexperten – pures Wissen, leicht verständlich.

War der Kurseinbruch am Aktienmarkt Anfang August nur ein Sturm im Wasserglas oder kommt da noch mehr? Welche Auswirkungen hat die Zinspolitik der Notenbanken? Und: Was müssen Investoren über die anstehenden Wahlen in USA wissen? In der ersten Folge der dritten Staffel des M&G-Podcasts „Investment Business“ diskutieren Kapitalmarktstratege Ivan Domjanic und Fixed-Income-Fondsmanager Dr. Wolfgang Bauer diese und andere spannende Fragen.

Im Fokus der Diskussion stehen folgende Themen:

Die Ursachen und Folgen des globalen Kurseinbruchs Anfang August 2024.

Die aktuellen Herausforderungen für die Zentralbanken und die Auswirkungen auf die Märkte.

Strategien für Anleger in einem Umfeld hoher Volatilität und unsicherer Zinspolitik.

Potenzielle Auswirkungen der bevorstehenden US-Wahlen und der wirtschaftspolitischen Ansätze der US-Parteien.

Sprecher:

Ivan Domjanic, Kapitalmarktstratege bei M&G Investments

Dr. Wolfgang Bauer, Fixed-Income-Fondsmanager bei M&G Investments

Host:

Christoph Seeger, Wirtschaftsjournalist, Content Director bei mjnt (Teil der Edelstoff Media Gruppe, DAS INVESTMENT, private banking magazin).

Disclaimer:

Die in diesem Dokument zum Ausdruck gebrachten Ansichten sollten nicht als Empfehlung, Beratung oder Prognose aufgefasst werden.

Das vorliegende Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und ist nicht zur Weitergabe bestimmt. Andere Personen sollten sich nicht auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen.

Die Weiterleitung dieses Dokuments in oder von der Schweiz aus ist nicht zulässig, mit Ausnahme der Weitergabe an Qualifizierte Anleger im Sinne des Schweizerischen Kollektivanlagengesetzes („Qualifizierte Anleger“). Ausschließlich für den Gebrauch durch den ursprünglichen Empfänger bestimmt (vorausgesetzt dieser ist ein Qualifizierter Anleger). Diese Finanzwerbung wird herausgegeben von M&G Luxembourg S.A. Eingetragener Sitz: 16, boulevard Royal, L2449, Luxembourg.