Kurspotenzial dank Konsum und KI – Asien bleibt ein Wachstumsmarkt

Die Beziehungen zwischen den USA und China sind mehr als angespannt. Unabhängig davon bieten Asiens aufstrebende Märkte für Investoren großes Potenzial – dank künstlicher Intelligenz und einer positiven Demografie, wie Javier Garcia, Portfoliomanager bei Berenberg, erläutert.

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China eskaliert weiter und sorgt für Unsicherheit unter Investoren. Er kennt aber nicht nur Verlierer: Andere asiatische Schwellenländer dürften von der damit einhergehenden Neuordnung der globalen Lieferketten profitieren – darunter Indien, Indonesien und die Philippinen.

Wichtiger als die Länderebene ist für Schwellenländeranleger aber ohnehin, dass sie in attraktive Unternehmen mit zukunftsfesten Geschäftsmodellen investieren. Und davon gibt es im aufstrebenden Asien ein breites Spektrum. Denn die Region ist bei zwei Faktoren weit vorne mit dabei, die in der kommenden Dekade eine entscheidende Rolle spielen dürften: Die Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI) und die positive demografische Situation.

Mit dem Berenberg Emerging Asia Focus Fund zielen wir darauf ab, durch aktives Management von genau diesen Faktoren zu profitieren. Staaten wie China, Taiwan und Südkorea haben sich langfristig als Technologie-Produzenten etabliert. Hier investieren wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette der künstlichen Intelligenz – von Chip- und Hardware-Herstellern wie TSMC, SK Hynix und Accton bis zu Softwareanbietern wie Meitu.

Konsumnahe Sektoren im Fokus

In Ländern wie Indien, Indonesien, den Philippinen und Vietnam gibt es darüber hinaus eine rasant wachsende Mittelschicht, deren steigende Konsumbedürfnisse gedeckt werden wollen. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung liegt außerdem zwischen 29 und 33 Jahren und damit weit unter dem in Deutschland, wo es rund 45 Jahren beträgt. Und je jünger die Bevölkerung, desto größer die Konsumlust. In Indien dürfte beispielsweise MakeMyTrip von der steigenden Reisetätigkeit profitieren, auch die Branchen E-Commerce, Finanzdienstleistungen und Gesundheit bieten Chancen.

Investoren sollten beachten, dass insbesondere in asiatischen Wachstumsmärkten Governance eine wichtige Rolle spielt. Intransparente Finanzberichterstattung oder mangelnde Aktionärsrechte können zu deutlichen Kursverlusten führen. Wir schließen mangelhaft geführte Unternehmen daher gezielt aus.

Selbst wenn der Handelskrieg zwischen China und den USA weiter eskalieren sollte, gibt es für Investoren in Asien insgesamt nach wie vor erhebliches Potenzial. Denn die langfristigen Trends werden weiterhin weniger von politischen Entwicklungen bestimmt – sondern vielmehr von strukturellen Faktoren. Und hier spricht vieles für hohes Wachstumspotenzial im aufstrebenden Asien.

In unserer Meet-the Expert-Reihe teilte unser Portfoliomanager Javier Garcia spannende Einblicke in die wichtigsten Trends und Unternehmen der Region.

Über den Autor:

Javier Garcia ist seit Oktober 2022 Portfoliomanager bei Berenberg. Er begann seine Investmentkarriere 2002 bei Julius Bär Asset Management (später Swiss & Global Asset Management). Von 2013 bis 2022 war er als Senior Portfolio Manager Emerging Markets Equities bei UBS Wealth Management tätig. In dieser Funktion hat er den Bereich Global-Emerging-Markets und Asien-Aktien aufgebaut und gemanagt.

