Redaktion 30.04.2015 Lesedauer: 1 Minute

Kurssturz bei Staatspapieren US-Investoren lassen Bundesanleihen fallen

Anleger kehren am Mittwoch in Scharen Bundesanleihen den Rücken. Die Rendite des zehnjährigen deutschen Papiers steigt so stark wie lange nicht. Der Grund: US-Anleihegurus legen sich mit der Europäischen Zentralbank an.