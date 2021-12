Chinas Notenbank hat weniger gekauft, als erwartet. Das war einer der Gründe für den Kursverfall.Ein weiterer Kursverfall ist nicht ausgeschlossen. Wir sind noch in Goldtiteln engagiert, haben aber unser Exposure reduziert, da einige Titel doch auch eine hohe Schuldenlast zu tragen haben.Noch können die meisten Gesellschaften mit Gewinn fördern. Der Zyklus ist aber noch nicht am Boden angelangt.Wahrscheinlich müssen erst ein paar Förderer mit hohen Kosten aus dem Markt ausscheiden, damit sich das Angebot verknappt.So etwas kann dauern.Das hängt natürlich von der persönlichen Situation ab. Wer noch kein Gold hat: nur zu. Wer schon Gold hat, kann anfangen, aufzustocken. Kurse um 900 Dollar sind aber durchaus möglich, so dass man noch etwas Pulver trocken halten sollte.