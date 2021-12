Kursziel weit über 2.000 Dollar Gold und Minenaktien stehen vor der Kursexplosion

Der frühe Vogel frisst den Wurm – so lautet die Devise für Investoren. Doch beim Gold brauchen Anleger, die den neuen Trend frühzeitig erwischen wollten, einige Geduld. Das Edelmetall wie auch etliche Minenaktien machen es seit Monaten spannend. Umso explosiver könnten die Gewinne sein, falls Gold den Abwärtstrend seit 2011 endgültig überwindet.

Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte, heißt es. In der Tat ist der Blick auf die langfristige Entwicklung von Gold sehr aufschlussreich (Chart seit 2008, 1 Kerze = 1 Monat). So hat das Metall mit seinen Hoch- und Tiefpunkten von 2008 bis 2017 ein bedeutsames symmetrisches Dreieck gebildet, wie die blauen Linien illustrieren. Ein solches Dreieck wird in 75 Prozent der Fälle in Richtung des übergeordneten Trends aufgelöst – und dieser Trend war in den Jahren 2000 bis 2011 klar aufwärts gerichtet, woran sich die Goldfans wehmütig erinnern.