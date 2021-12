Foto: Getty Images

Jim Rogers: "Die Unze Gold könnte in den kommenden fünf Jahren 2.000 Dollar kosten"

Der notorische Rohstoffbulle Jim Rogers sagte am 5. Oktober in einem Interview im amerikanischen Fernsehsender CNBC , dass eine Unze Gold in den kommenden fünf Jahren 2.000 Dollar kosten könne, wenn die USA ihre expansive Geldpolitik fortführe.