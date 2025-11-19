„In unserer Industrie ist etwas Distanz nicht schlecht“ – Kurt von Storch spricht im Interview über Köln, Klarheit und langfristiges Denken.

Er hat den Internethype erlebt, die Finanzkrise überstanden und den Begriff Multi-Asset geerdet: Kurt von Storch, Mitgründer von Flossbach von Storch, spricht im Interview über Demut als Investmentprinzip, Unabhängigkeit als größtes Kapital und Nachfolge als Verpflichtung. Ein Gespräch über Märkte, Menschen – und die Kunst, trotz Wachstum mittelständisch zu bleiben.

DAS INVESTMENT: Welche drei wichtigen Meilensteine markieren aus Ihrer Sicht den Weg von der Gründung bis heute?

Kurt von Storch: Ich muss gestehen, kein Freund von sogenannten „Meilensteinen“ zu sein. Sehr wichtig für das Unternehmen, für uns als Unternehmer war sicherlich die Zeit zur Jahrtausendwende. Der Internethype, die gewaltigen Erwartungen – und das schmerzhafte Ende des Booms. Damals haben wir gelernt, wie wichtig es ist, keine Luftschlösser zu bauen. Sich selbst und seinen Kunden nichts vorzumachen. Sich treu zu bleiben. Eine klare Investmentphilosophie zu haben. Wer Geld an der Börse anlegt, insbesondere für andere, der muss demütig sein – und bleiben.

Multi‑Asset als Markenzeichen: Welche Marktphasen haben Ihrem Ansatz den größten Schub verliehen – und wo stieß er an Grenzen?



von Storch: „Multi-Asset“ ist vor allem ein „Label“. Ich spreche lieber von Vermögensverwaltung – nichts anderes ist Multi-Asset für uns. Es geht darum, Kapitalmarktrisiken zu reduzieren, in dem wir das Vermögen unserer Kunden und Anleger breit aufstellen, es auf verschiedene Anlageklassen, Einzeltitel und Währungen verteilen – ohne dabei die langfristigen Renditepotenziale zu opfern. Dieser Ansatz ist universell, losgelöst von Marktphasen. Wobei er immer dann besonders gefragt war, wenn es an den Börsen ruppig zugegangen ist. Etwa während der Finanz- und Schuldenkrise oder der Corona-Pandemie.

Standort Köln statt Frankfurt: Welche Vorteile und Hürden hat die räumliche Distanz zum Finanzzentrum geboten – damals und heute?

von Storch: In unserer Industrie ist etwas Distanz nicht schlecht. Sie hilft, den Wald vor lauter Bäumen zu sehen – und sich eben nicht von der Hektik, die ein großer Finanzplatz zuweilen erzeugt und verbreitet, anstecken zu lassen. Wobei wir seit Jahren auch ein Büro in Frankfurt haben. Die Kollegen, die dort arbeiten, kommen aber sehr gerne und regelmäßig ins Rheinland.

Vom Boutique‑Start‑up zum Milliardenhaus: Wie bewahrt man eine schlanke Investment‑Kultur, wenn das verwaltete Vermögen mittlerweile deutlich über 70 Milliarden liegt?

von Storch: Indem wir das, was wir tun, nicht allein an Zahlen und Größe festmachen. Wir wollen die Erwartungen der Kunden und Anleger erfüllen, sie besser noch übertreffen. Ihnen helfen, ihre Anlageziele zu erreichen. Einen sehr guten Job machen. An dieser Haltung hat sich seit Unternehmensgründung nichts verändert! Es ist ein unglaublicher Vertrauensvorschuss, das Geld anderer Menschen verwalten zu dürfen – ein Privileg. Das gilt es zu rechtfertigen.

Welche Rolle werden Sachwerte künftig in einem langfristig höheren Zins‑ und Inflationsregime spielen?

von Storch: Wer die Kaufkraft seines Vermögens langfristig mindestens erhalten will, der wird nicht ohne Realwerte auskommen – und zu Realwerten zähle ich allen voran die Aktien guter Unternehmen.

Sind illiquide Anlagen (Private Equity, Private Credit, Infrastruktur) ein logischer nächster Baustein für breit gestreute Mischfonds – oder bleibt das ein institutionelles Spielfeld?

von Storch: Sie müssen bei diesen Themen sehr genau schauen, ob ein Investment zu den Anlagezielen des jeweiligen Anlegers passt. Und zur Struktur eines Vermögens. Liquidität ist ein wichtiger Faktor. Insofern sehe ich sie nicht standardisiert in Publikumsfonds.

Wie verändern alternde Gesellschaften Ihre Asset‑Allokation und Ihr Risikomanagement und welche Produktlösungen bräuchte es, um die entstehende Versorgungslücke zu schließen?

von Storch: Ich fürchte, mit vermeintlich „innovativen Produktlösungen“ allein ist es nicht getan. Womöglich sind auch gar nicht nötig, weil alles, was es braucht, um sinnvoll Vermögen aufzubauen, bereits da ist. Viel wichtiger ist – neben der Erkenntnis, dass die gesetzliche Rente für künftige Generationen bei weitem nicht ausreichen wird – vor allem der Wille, das Problem auch wirklich zu lösen. Das gilt nicht nur für jeden Einzelnen, der sparen kann, es aber nicht in ausreichendem Maße tut. Es gilt auch für Unternehmer, die in Deutschland immer noch viel zu wenig tun für die Betriebliche Altersversorgung. Und es gilt für die Politik, der es nach wie vor nicht gelungen ist, einen passenden Rahmen zu schaffen, indem langfristiger Vermögensaufbau gefördert wird.

Unabhängigkeit ohne Konzern im Rücken: Was waren die härtesten Momente, in denen ein Großaktionär hilfreich gewesen wäre – und was hat die Eigenständigkeit ermöglicht, was sonst nicht möglich gewesen wäre?

von Storch: Ich kann mich nicht daran erinnern, mir jemals einen Großaktionär gewünscht zu haben. Unsere Unabhängigkeit ist ein Riesen-Asset, immer schon gewesen, zu jeder Zeit! Allein seinen Kunden und Anlegern verpflichtet zu sein. Wir handeln aus Überzeugung und nicht, weil uns ein Konzern irgendetwas vorschreibt.

Immer mehr Assets fließen über wenige Banken, Broker und Online‑Plattformen. Macht diese Konzentration es für unabhängige Häuser schwieriger, sichtbar zu bleiben – oder eröffnet sie neue, effizientere Vertriebswege?

von Storch: Ich mag das nicht kommentieren und erst recht nicht beklagen. Letztlich geht es für uns darum, einen guten Job zu machen und vertrauensvoll mit unseren Vertriebspartnern zusammen zu arbeiten. Das funktioniert wunderbar – und dafür sind wir sehr dankbar!

Wie stellen Sie sicher, dass die Investment‑DNA von Flossbach von Storch erhalten bleibt, wenn eines Tages andere das Steuer übernehmen?

von Storch: Als mittelständisches Unternehmen, das zudem sehr viele mittelständische Unternehmer als Kunden hat, wissen wir um diese Herausforderung. Wir sind das Thema Nachfolge deshalb frühzeitig angegangen. So haben wir etwa die Geschäftsführung erweitert und verjüngt; zuvor hatten wir bereits das Modell der Partnerschaft implementiert, um junge Führungskräfte langfristig an das Unternehmen zu binden. Wir haben nicht zuletzt die Rechtsform des Unternehmens geändert – aus der AG nach deutschem Recht ist eine europäische SE geworden.

Wir haben also frühzeitig jüngere Kollegen in Verantwortung genommen. Insofern habe ich keinerlei Zweifel, dass die DNA erhalten bleibt.

Angenommen, Sie gründen heute neu mit allem Wissen aus den vergangenen Marktzyklen: Welches Prinzip würden Sie beibehalten, und welches würden Sie rigoros anders machen?

von Storch: Da würde ich gar nicht so viel ändern wollen. Mein Problem wäre eher, dass mich heute die unzähligen Vorschriften des Regulators vermutlich abschrecken würden. Die Hürden für Gründer sind in unserer Industrie mittlerweile sehr hoch – deutlich höher, als sie das früher waren. Deshalb fehlt es auch an Nachwuchs.

Lesen Sie hier unsere ausführliche Heftgeschichte zu Deutschlands Fondsgeschichte:

„101.925 Prozent! Nicht nur die 75-jährige Performance des ersten deutschen Aktienfonds ist beeindruckend. Wir blicken auf die bewegte Geschichte der Fondsbranche – und voraus!“