Kurz und selten: Makler wollen leserfreundlichere Versicherer-Newsletter

Mehr als 80 Prozent aller Makler beziehen Newsletter von Versicherungsunternehmen. Bei der Anzahl elektronischer Aussendungen, die die Befragten regelmäßig erhalten, sprechen die Forscher von einer regelrechten Newsletter-Flut. Denn mehr als die Hälfte der befragten Makler bezieht aktuell mehr als zehn, mehr als ein Viertel sogar mehr als 20 Newsletter.Um bei so viel Wettbewerb die volle Aufmerksamkeit der Leser zu erlangen, müssen die Versicherer in ihren Newsletter thematisch und inhaltlich einiges bieten. Bei der inhaltlichen Gestaltung sehen viele Befragte jedoch Verbesserungspotenzial. So wünscht sich mehr als ein Drittel aller Befragten, dass die Inhalte der Newsletter insgesamt gekürzt oder prägnanter gemacht werden. Mehr als drei Viertel der Makler wünschen sich keine allgemeinen, sondern themenspezifische Newsletter, in den es um Produktneuheiten, -änderungen und -vergleiche sowie um gesetzliche und steuerliche Veränderungen geht.Was die Aussendungs-Häufigkeit betrifft, ist weniger oft mehr. „Die Newsletter sollen nicht häufiger als einmal im Monat versandt werden“, empfehlen die Forscher. Denn während sich bei quartalsweise versandten Newslettern keiner der befragten Makler kritisch äußerte, waren es bei monatlichem Intervall bereits 16 und bei 14-tägigem Versand 27 Prozent aller Umfrageteilnehmer.Der Liebling der Makler ist derzeit der Newsletter der VHV. Auch Versicherer-Newsletter von Axa, Gothaer, Inter Risk und Volkswohl Bund gehören zu den fünf beliebtesten Informationsquellen.