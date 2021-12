Kurz vor Fünfjahrestief Darum ist Gold keine Krisenwährung mehr

Seit vier Jahren sinkt der Goldpreis. Und die Talfahrt geht wohl auch noch weiter, meinen die Analysten von Goldman Sachs, schreibt das Handelsblatt . Sie sehen die Notierung des Edelmetalls unter 1.100 US-Dollar fallen . Dabei gilt Gold doch als sicherer Hafen in Krisenzeiten? Und aktuell gibt es reichlich Konflikte auf der Welt: Schuldenkrise in Griechenland, Börsencrash in China und militärischer Konflikt in der Ukraine sind nur einige Beispiele. Und trotzdem fällt der Goldpreis.Der Grundgedanke bei einer Goldinvestition ist, das Vermögen gegen Inflation zu schützen. Doch die aktuellen Krisen wirken nicht Inflationär. „Die Ereignisse in Griechenland und China wirken deflationär“, sagt Ronald-Peter Stöferle, Partner der liechtenscheinschen Vermögensverwaltung Increntum. Auch die Annäherung des Westens an den Iran wirke in die gleiche Richtung - deflationär, meint Stöferle. Sobald das iranische Öl auf den Weltmarkt gelange, könne der Ölpreis weiter fallen. Und nicht nur die Energiepreise fallen, praktisch alle Rohstoffpreise sind auf Talfahrt, sagt Stöferle. Auch die geopolitischen Krisen stützen laut Barclays Bank den Goldpreis nicht. Die Menschen in Not verkaufen in den Regionen eher ihr Gold, um an Liquidität zu kommen. So steigt das Angebot, während die Nachfrage nicht nachzieht. Zudem wetten Trader an der Terminbörse Comex in New York auf weiter fallende Notierungen.Aber nicht nur der Deflationsaspekt wirkt negativ auf den Goldpreis. Auch die Ankündigung der US-Notenbankchefin Janet Yellen, dass dieses Jahr noch eine Leitzinserhöhung in den USA gewagt werden könne, versetzt der Goldnotierung einen Tiefschlag. Höhere Zinsen geben Anleihen mehr Attraktivität gegenüber Gold. Zudem stärkt eine Normalisierung der US-Konjunktur den US-Dollar. „Steigt der Greenback, sinkt der Goldpreis – und umgekehrt“, sagt Philip Klapwijk, Leiter der Beratungsfirma Precious Metals Insights in Hongkong.