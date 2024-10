Ranking über 1 Jahr Kurzlaufende Anleihen als Alternative in unsicheren Zeiten

Seit dem Anleihen-Crash im Jahr 2022 haben sich die Anleihemärkte wieder gut erholt und nach langen Jahren mit sehr geringen beziehungsweise negativen Zinsen sind die Zinsen nun wieder positiv und somit bietet die Investition in Anleihen Ertragspotenziale.

Die Aktienmärkte haben sich in diesem Jahr trotz aller Störfeuer sehr gut entwickelt und viele Aktienindizes haben neue historische Kurshochs erreicht. Gleichzeitig sind die wirtschaftlichen Aussichten in vielen Volkswirtschaften nicht so rosig, wenn auch die Aktienkurse etwas anderes suggerieren.

Die politischen Unsicherheiten sind weiterhin existent, es stehen US-Wahlen vor der Tür und die Zentralbanken sind global gefordert auf die Entwicklung der Inflationsraten zu reagieren. Gerade gestern am 17. Oktober hat die EZB erwartungsgemäß die Zinsen um weitere 0,25 auf 3,25 Prozent gesenkt und auch die US-amerikanische Fed hat kürzlich die Wende eingeläutet und die Leitzinsen gesenkt.

„Die Zinsen sind ähnlich wie 2023, aber durch die niedrigere Inflationsraten bleibt den Anlegern real mehr.“

In unruhigen Zeiten kann eine konservative Anlage, sei es zum Parken oder auch wieder als Ertragsquelle nicht schaden. Die Experten der Capital Group sehen die Zeichen für Anleihemärkte als sehr günstig: „Die Inflation fällt und die Zentralbanken senken die Zinsen, außerdem können Anleihen jetzt wieder eine Diversifikation zu Aktien darstellen. Die Zinsen sind ähnlich wie 2023, aber durch die niedrigere Inflationsraten bleibt den Anlegern real mehr.“

Aktionäre müssen wohl steigende Volatilität hinnehmen

Einer aktuellen Studie zufolge sind viele professionelle Anleger der Meinung, dass die Volatilität der Aktienmärkte weiter ansteigen wird und planen daher zukünftig Gelder von Aktien in Anleihen umzuschichten. Gleiches gilt auch für Privatanleger – wer jetzt die im Jahresverlauf gemachten Gewinne sichern oder sein Risiko im Depot senken möchte kann nun auch wieder einen Blick auf die eher konservativen Rentenfonds mit kurzlaufenden Anleihen werfen.

In der langen Phase mit niedrigen bisweilen negativen Zinsen bot die Anlage in kurzlaufenden Anleihe dem Anleger keine Vorteile. Das hat sich mit der Rückkehr der Zinsen nun aber wieder geändert. Die Verzinsung ist höher als bei Geldmarktanlagen und durch die kurzen Laufzeiten oder auch durch die Investition in variablen Zinspapieren ist das Kursrisiko deutlich geringer als bei langlaufenden Anleihen.

Wir haben uns daher in der Kategorie Renten allgemein kurzlaufende Laufzeiten mit dem regionalen Schwerpunkt Europa und dem Währungsschwerpunkt Euro umgesehen und ein Ranking der Top-10-Fonds nach dem Ergebnis der vergangenen 12 Monate erstellt.

Platz 10: Kepler Liquid Rentenfonds

KEPLER Liquid Rentenfonds (T) Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten

Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Auflegung: 01.02.2001

01.02.2001 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH ISIN: AT0000722632

AT0000722632 Performance YTD: 3,17%

3,17% Performance 1 Jahr: 5,29%

5,29% Performance 3 Jahre: 1,69%

1,69% Performance 5 Jahre: 1,18%

1,18% SRI: 2

2 Sharpe Ratio 5 Jahre: -0,10

-0,10 Volatilität 5 Jahre: 2,08%

2,08% Volumen in Mio. EUR: 45

45 Währung: EUR

Platz 9: Gutmann Euro Short-Term Bonds

Gutmann Euro Short-Term Bonds Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten

Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Auflegung: 01.12.2004

01.12.2004 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft ISIN: AT0000611181

AT0000611181 Performance YTD: 2,68%

2,68% Performance 1 Jahr: 5,50%

5,50% Performance 3 Jahre: 0,47%

0,47% Performance 5 Jahre: -0,38%

-0,38% SRI: 2

2 Sharpe Ratio 5 Jahre: -0,23

-0,23 Volatilität 5 Jahre: 2,31%

2,31% Volumen in Mio. EUR: 142

142 Währung: EUR

Platz 8: Ampega Reserve Rentenfonds P(a)

Ampega Reserve Rentenfonds P (a) Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten

Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Auflegung: 02.01.1995

02.01.1995 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Ampega Investment GmbH

Ampega Investment GmbH ISIN: DE0008481144

DE0008481144 Performance YTD: 3,55%

3,55% Performance 1 Jahr: 5,52%

5,52% Performance 3 Jahre: 3,57%

3,57% Performance 5 Jahre: 3,30%

3,30% SRI: 2

2 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,09

0,09 Volatilität 5 Jahre: 2,37%

2,37% Volumen in Mio. EUR: 170

170 Währung: EUR

Platz 7: MEAG EuroFlex

MEAG EuroFlex Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten

Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Auflegung: 01.10.1992

01.10.1992 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH ISIN: DE0009757484

DE0009757484 Performance YTD: 3,43%

3,43% Performance 1 Jahr: 5,62%

5,62% Performance 3 Jahre: 2,88%

2,88% Performance 5 Jahre: 2,47%

2,47% SRI: 2

2 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,00

0,00 Volatilität 5 Jahre: 2,40%

2,40% Volumen in Mio. EUR: 202

202 Währung: EUR

Platz 6: DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFD

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFD Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten

Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Auflegung: 05.12.2017

05.12.2017 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.

DWS Investment S.A. ISIN: LU1663870860

LU1663870860 Performance YTD: 3,18%

3,18% Performance 1 Jahr: 5,65%

5,65% Performance 3 Jahre: 3,48%

3,48% Performance 5 Jahre: 4,32%

4,32% SRI: 2

2 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,14

0,14 Volatilität 5 Jahre: 2,17%

2,17% Volumen in Mio. EUR: 742

742 Währung: EUR

Platz 5: Shroder ISF EURO Short Term Bond A Dis

Schroder ISF EURO Short Term Bond A Dis Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten

Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Auflegung: 17.03.1998

17.03.1998 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Schroder Investment Management (Europe) S.A. ISIN: LU0085618261

LU0085618261 Performance YTD: 3,29%

3,29% Performance 1 Jahr: 6,03%

6,03% Performance 3 Jahre: 0,52%

0,52% Performance 5 Jahre: -0,17%

-0,17% SRI: 2

2 Sharpe Ratio 5 Jahre: -0,23

-0,23 Volatilität 5 Jahre: 2,17%

2,17% Volumen in Mio. EUR: 301

301 Währung: EUR

Platz 4: HANSAzins

HANSAzins Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten

Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Auflegung: 02.05.1985

02.05.1985 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ISIN: DE0008479098

DE0008479098 Performance YTD: 3,84%

3,84% Performance 1 Jahr: 6,56%

6,56% Performance 3 Jahre: 3,06%

3,06% Performance 5 Jahre: 3,96%

3,96% SRI: 2

2 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,10

0,10 Volatilität 5 Jahre: 3,12%

3,12% Volumen in Mio. EUR: 57

57 Währung: EUR

Platz 3: Oddo BHF Euro Credit Short Duration CN-EUR

ODDO BHF Euro Credit Short Duration CN-EUR Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten

Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Auflegung: 21.08.2017

21.08.2017 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: ODDO BHF Asset Management SAS

ODDO BHF Asset Management SAS ISIN: LU1486845883

LU1486845883 Performance YTD: 3,78%

3,78% Performance 1 Jahr: 6,79%

6,79% Performance 3 Jahre: 8,43%

8,43% Performance 5 Jahre: 9,74%

9,74% SRI: 2

2 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,32

0,32 Volatilität 5 Jahre: 4,40%

4,40% Volumen in Mio. EUR: 1932

1932 Währung: EUR

Platz 2: Fidelity Funds – Euro Short Term Bond Fund Y Acc (EUR)

Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y Acc (EUR) Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten

Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Auflegung: 10.03.2008

10.03.2008 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. ISIN: LU0346393704

LU0346393704 Performance YTD: 2,93%

2,93% Performance 1 Jahr: 7,01%

7,01% Performance 3 Jahre: 1,60%

1,60% Performance 5 Jahre: 2,79%

2,79% SRI: 2

2 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,04

0,04 Volatilität 5 Jahre: 3,16%

3,16% Volumen in Mio. EUR: 2184

2184 Währung: EUR

Platz 1: Renten Strategie K

