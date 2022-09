Rendite trotz Unsicherheit PIMCO bucht verstärkt kurzlaufende Anleihen ins Portfolio

Die Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole war kurz, aber kraftvoll: Es war eine deutliche Ansage zur Überwindung der Inflation. Powell warnte vor den potenziellen Gefahren, die auf das Zentralbankensystem und die US-Notenbank der Vereinigten Staaten von Amerika zukommen, nachdem die Fed die Inflationsgefahren unumwunden bannen will.

Die heutigen Märkte sind volatil

Anleger müssen heute mit den unsicheren Ergebnissen der Politik der Zentralbanken und den sich verändernden Marktkonsensaussichten für das Wirtschaftswachstum kämpfen. PIMCO geht davon aus, dass die Geldpolitik in den wichtigsten Volkswirtschaften trotz der Verlangsamung des Wachstums und steigender Rezessionsrisiken restriktiv bleiben wird, da die Zentralbanken weltweit darum kämpfen, die anhaltende Inflation in den Griff zu bekommen. Vor diesem Hintergrund wird es in vielen Anlageklassen schwieriger, gleichmäßige Renditen zu erzielen. PIMCO setzt daher auf die folgenden drei Vorteile einer Anlage in Anleihen mit kürzerer Laufzeit:

Kurzlaufende Anleihen haben Vorteile

Die Front-End-Renditen sind auf ein attraktives Niveau gestiegen: Die US-Front-End-Renditen sind in den letzten neun Monaten gestiegen und liegen in der Nähe von 15-Jahres-Höchstständen, was sie im Vergleich zur jüngsten Vergangenheit zu potenziell attraktiven Anlagelösungen für Anleger machen könnte. Da

hen mit kurzer Laufzeit weniger zins- und kreditabhängig sind, können sie sich bei steigenden Zinsen besser entwickeln als Anleihen mit längeren Laufzeiten. Auch bei nachlassendem Wirtschaftswachstum schneiden sie besser ab als kreditabhängige Anleihen. Darüber hinaus haben kurzfristige Anleihen und Strategien aufgrund der kürzeren Laufzeiten am vorderen Ende der Kurve in Kombination mit höheren Anfangsrenditen das Potenzial, durch Marktvolatilität verursachte Verluste schneller wieder auszugleichen.

Eine defensive Positionierung bietet Flexibilität, um opportunistisch zu sein: PIMCO sieht hier ein starkes Argument, um in sektorübergreifenden Portfolios das Engagement in Barmitteln und Anleihen mit kürzerer Laufzeit zu erhöhen und um die Liquidität und Stabilität zu steigern. Eine defensive Positionierung von Portfolios bietet Anlegern die Flexibilität, taktisch zu manövrieren, sobald sich Chancen in verschiedenen Anlageklassen bieten. Höhere Leitzinsen und eine flachere Renditekurve bedeuten, dass Anleger kein erhebliches Zinsrisiko eingehen oder Liquidität opfern müssen, um im nächsten Jahr eine attraktive Vergütung für das investierte Kapital zu erhalten.

Vorsicht bleibt geboten

Portfolios mit kurzer Laufzeit können in Zeiten erhöhter Unsicherheit eine gewisse Widerstandsfähigkeit bieten: Anleger sollten in der Straffungsphase der Zentralbanken indes vorsichtig bleiben. Die Umschichtung eines Teils der Vermögensallokation in ein diversifiziertes festverzinsliches Portfolio mit einer Laufzeit von weniger als zwei Jahren kann bei erhöhter Marktvolatilität Liquidität und eine relativ risikoarme Lösung bieten, falls die Renditen längerer Laufzeiten stärker als erwartet ansteigen und Risikoanlagen bis 2023 neu bewertet werden.