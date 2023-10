Kooperation mit Technologie-Anbieter La Française will Fondsvertrieb per Blockchain anbieten

Die französische Fondsgesellschaft La Française will Fondsanteile zukünftig auch per Blockchain verkaufen. Zu diesem Zweck will das Haus mit Allfunds Blockchain zusammenarbeiten. Innerhalb des Allfunds-Blockchain-Netzwerks wolle man einen eigenen Blockchain-Knoten betreiben, teilt La Française mit. Kauf- und Verkaufaufträge für die Fonds des Hauses wolle man dann direkt entgegennehmen und bearbeiten.

Allfunds Blockchain ist ein Unternehmen der Allfunds-Gruppe, die eine Fondsplattform im Vereinigten Königreich betreibt. „Allfunds Blockchain ermöglicht ein optimiertes Order-Routing und bietet den Beteiligten einen Echtzeit-Einblick in alle damit verbundenen Prozesse“, lobt La Française. Die Abwicklung via Blockchain soll den Vertrieb transparenter und effizienter machen – und die Vertriebskosten senken. Vor allem im grenzübergreifenden Handel will La Française auf den Vertrieb via Blockchain setzen. Die Kostenersparnis verspricht La Française an ihre Kunden weiterzugeben.

Die anvisierte Blockchain, über die der Vertrieb laufen soll, soll im ersten Halbjahr des kommenden Jahres verfügbar sein.

Bei dem Blockchain-Angebot von La Française handelt es sich zunächst um eine rein digital aufgezogene Emission von Fondsanteilen – also Anteile, die nicht mehr in einer dinglichen Urkunde verbrieft sind. Eine weitere Möglichkeit, die Blockchain im Fondsvertrieb zu nutzen, besteht in der Ausgabe tokenisierter Krypto-Fondsanteile. Dort werden Fondsanteile sofort in Token gegossen. So lassen sich zum Beispiel hochpreisige Fondsanteile nicht mehr nur im Ganzen, sondern auch in günstiger zu erwerbenden Bruchstücken handeln.

Ein solches Tokenisierungsprojekt plant etwa der Vermögensverwalter des Bankhauses Metzler, Netzler Asset Management. Dort setzt man auf die technologische Infrastruktur der Blockchain-Plattform Polygon.

Bei La Française denkt man ebenfalls schon weiter. Auch jenseits der aktuellen Kooperation wolle man mit Allfunds Blockchain zusammenarbeiten und werde weitere Anwendungen prüfen, heißt es von La Française. Dabei stehen auch Vertriebsmodelle rund um das Thema Tokenisierung im Raum.

Thierry Gortzounian, Managing Director bei La Française Asset Management Finance Services, erläutert die Vorteile der Blockchain-Technologie für den Fondsvertrieb: „Die Blockchain-Abwicklung ermöglicht es, die Zahl der Intermediäre zwischen dem Endanleger und der Portfolioverwaltungsgesellschaft zu begrenzen.“ Gerade im grenzüberschreitenden Vertrieb trieben diese die Kosten in die Höhe. „Wenn man seine Fonds im Ausland vertreibt, ist man gezwungen, mit verschiedenen Intermediären zu arbeiten.“ Per Blockchain dagegen ließen sich diese Stationen ersparen. „Dort gibt es nur eine begrenzte Anzahl von Parteien: den Endanleger, seinen Intermediär, der den Auftrag in der Blockchain registriert, und die Portfolioverwaltungsgesellschaft“, erklärt Gortzounian.

Vom Blockchain-basierten Fondsvertrieb erhofft man bei La Française viel. In der Vertriebsart sieht man einen „Game Changer“ für die Anlageindustrie. Damit die Technologie jedoch ihre Stärken ausspielen kann, müssen alle Beteiligten auch mitspielen. So schätzt Gortzounian: „Der Erfolg des Blockchain-Vertriebs wird davon abhängen, ob er von den Endanlegern angenommen wird.“

Und auch auf technologischem Gebiet ist noch vieles offen. „Aktuell konkurrieren mehrere Blockchain-Akteure darum, den Kunden die am besten geeigneten Dienstleistungen zu bieten“, beobachtet der Vertriebsspezialist. Jeder versuche, die Anlagegesellschaften in die jeweils eigene Plattform einzubinden. Wer am Ende das größte Stück vom Kuchen erhält, ist noch nicht ausgemacht. „Die meisten Asset Owner haben noch nicht entschieden, welche Blockchain-Plattform sie nutzen werden“, so Gortzounian.