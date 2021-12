Redaktion 14.12.2016

La-Le-Lu über Weihnachten in Finnland „Lass‘ die Sorgen Sorgen sein…“

Zum Jahresschluss etwas Besinnliches: Die A-cappella-Comedy-Gruppe La-Le-Lu aus Hamburg stimmt ein Weihnachtslied an, das hoch in den Norden Europas führt und in einem liebenswerten Chaos endet. Aber mal ganz ehrlich – geht es mittlerweile in der EU nicht überall so zu wie in der finnischen Provinz?