La Rentrée Carmignac „Für Qualitätsaktien ist immer ein guter Zeitpunkt“

„Die Erholung Chinas nach Corona war enttäuschend“, ordnet Chef-Ökonom Raphael Gallardo im Rahmen der Konferenz „La Rentrée Carmignac“ ein. „Bereits nach vier Monaten ging ihr die Luft aus. Positiv überrascht hat dagegen die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft. Diese zwei Effekte glichen sich auf weltweiter Ebene aus.“

Raphael Gallardo © Carmignac

Wie kam es dazu, dass China die Anleger so enttäuschte?

„Dafür gibt es drei Gründe“, erläutert Gallardo. „Der erste ist die Immobilienkrise inklusive ihrer Folgen für den lokalen Staatshaushalt. Der zweite ist die Eskalation der geopolitischen Spannungen mit den Vereinigten Staaten. Der dritte ist die traumatische Erfahrung des katastrophalen Umgangs der chinesischen Behörden mit der Pandemie. Diese drei Faktoren führen zusammen zu einem tiefen Misstrauen des Privatsektors gegenüber der Regierung Xi Jinpings. Viele werfen ihm Unberechenbarkeit vor und dass dem Nationalismus Vorrang vor den wirtschaftlichen Notwendigkeiten eingeräumt wird.“

Aus Gallardos Sicht, drohe China das Phänomen einer Deflation durch Schulden, was für das Regime tödlich wäre. „Xi Jinping wird allerdings auch innerhalb der eigenen Partei kritisiert, was für Konjunkturmaßnahmen in den kommenden Monaten spricht.“

Trotz aller globaler Krisen sind gerade die Industrieländer bislang glimpflich davongekommen.

Wird das Szenario einer weichen Landung auch in Zukunft anhalten?

„Die US-Wirtschaft wird eine gewisse Dynamik beibehalten“, ist Gallardo überzeugt. Das ließe sich damit erklären, dass das neutrale Zinsniveau aus verschiedenen Gründen höher sei. „Da sind zum einen der Liquiditätsüberschuss und die hohen Cash-Reserven in den Unternehmensbilanzen. Zum anderen beobachten wir einen wachsenden Anteil von Unternehmensschuldverschreibungen an der US-Inlandsverschuldung und als dritter Punkt ist auch der industriepolitische Aktivismus zu nennen.“

In Europa seien diese Faktoren weniger stark ausgeprägt. Das erkläre, warum sich die geldpolitische Transmission hier schneller vollzog. „Hinzu kommt, dass Europa ein Wettbewerbsproblem hat, das mit der Stärke des Euros und den hohen Energiepreisen zu tun hat“, erklärt Gallardo.

Industrieländer zeigen sich widerstandsfähig

Dennoch könne man aus seiner Sicht bei beiden Regionen immer noch von einer sanften Landung sprechen, da sie zwei Faktoren der Widerstandsfähigkeit gemeinsam haben. „Das sind zum einen die Robustheit des Arbeitsmarktes und zum anderen der Zugewinn an Kaufkraft, den die Privathaushalte durch die Disinflation eingefahren haben.“

Ist der Gipfel der Zinserhöhungen schon erreicht?

„Nicht komplett“, sagt Gallardo. „Bei der Europäischen Zentralbank sind wir wohl auf dem Gipfel der Zinserhöhungen angekommen. Allerdings wird sich die geldpolitische Straffung über die Bilanzverkürzung fortsetzen. Auf amerikanischer Seite geht die Konjunkturverlangsamung noch nicht schnell genug voran. Dort gehen wir davon aus, dass sich die Notenbank die Tür für eventuelle Zinserhöhungen offenhalten wird.“

Zyklisch betrachtet sei die Inflation von 2022 ausgebremst, aber die Rückkehr zum Zwei-Prozent-Ziel dennoch keine ausgemachte Sache. „Strukturell sind wir nach wie vor überzeugt, dass wir in ein Umfeld mit höherer Inflation übergehen. Das liegt daran, dass die Faktoren Demografie, Dekarbonisierung und Deglobalisierung das Angebotspotenzial der Wirtschaft verringern und durch höhere Investitionen Aufwärtsdruck auf die Nachfrage ausüben. Dies dürfte eine durchschnittliche, höhere und vor allem volatilere Inflation hervorrufen.“

Was bedeutet das für die Anlagestrategien?

„Die Möglichkeit einer anhaltenden strukturellen Inflation ist auch das Erste, was man sich hinsichtlich der Anlagestrategie vor Augen halten muss“, sagt Frédéric Leroux, Fondsmanager und Mitglied im strategischen Ausschuss von Carmignac. „Das ist der rote Faden. Das Erwachen Chinas, die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft und die vorübergehende Disinflation kommen dann noch obendrauf.“

Frédéric Leroux © Carmignac

Neues Team für den Carmignac Patrimoine

Doch egal, wie herausfordernd die wirtschaftliche Lage ist, Edouard Carmignac, Chef des französischen Vermögensverwalters, ist sicher, dass das neuaufgestellte Managementteam seines Unternehmens wie gemacht ist, um die Ergebnisse der Makroanalyse entsprechend umzusetzen. Im Patrimoine-Team sollen dafür neben David Older, der weiterhin die Aktienseite verantwortet, Eliezer Ben Zimra und Guillaume Rigeade im Anleihebereich und Jacques Hirsch und Christophe Moulin im Cross-Asset-Team sorgen. „Es ist gar nicht so einfach, die richtigen Leute zu finden“, erläutert Carmignac. „Das haben wir aber geschafft und hier ein richtiges Dreamteam zusammengestellt.“

Edouard Carmignac, Foto: Carmignac / Antoine Doyen

Ein Dreamteam, das aus seiner Sicht heute besonders wichtig ist. Denn: „Das wirtschaftliche Umfeld begünstigt die Rückkehr zu einem aktiven, sehr aktiven Management“, sagt Carmignac. „Mittelfristig werden wir es immer mit Faktoren zu tun haben, die die Inflation stützen. Dieses inflationäre Umfeld zwingt uns heute schon zu sehr gezielter Diversifizierung. Das heißt, wir benötigen eine Hantelstrategie. Wir setzen auf das Absenken der Zinssätze im Westen und die damit einhergehenden positiven Auswirkungen auf hochwertige Wachstumswerte. Auf der anderen Seite positionieren wir uns schon für eine Inflation, die wahrscheinlich früher wiederkommen wird als geplant.“ Dass hochwertige Titel aktuell gut geeignet sind, unterstreicht auch Fondsmanager Mark Denham: „Es ist immer ein guter Zeitpunkt, um in Qualitätsaktien zu investieren, und trotz des Rückschlags in diesem Jahr ist es noch nicht zu spät.“

Carmignac versteht die Rolle seines Teams darin, herauszufinden, wo es möglichst wenig Unsicherheit gibt. „Auf Anleiheseite setzen wir deshalb auf inflationsindexierte Anleihen. Langfristig wird es nötig sein, mehr Rohstofftitel zu kaufen und auch Gold wird noch wichtiger, sobald die Realzinsen beginnen zu sinken. Es gibt also eine ganze Batterie, die es uns ermöglicht, auch in einem stagflationistischen Umfeld positive Renditen zu erwirtschaften – auch wenn das nicht das rosigste Szenario ist.“

Seine Tochter Maxime, Leiterin der Unternehmensniederlassung in Großbritannien, ergänzt, dass auch Laufzeitfonds im aktuellen Umfeld große Chancen bieten. So habe das Unternehmen im laufenden Jahr bereits 600 Millionen Euro in diesem Segment eingesammelt.

