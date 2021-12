Lacuna: Mickey-Maus-Fonds fusioniert

Der Züricher Vermögensverwalter Lacuna Investment hat zwei seiner Minifonds zusammengelegt: Der Manager Select (WKN: 935903) wurde mit dem Top of Class of World Equity (WKN: A0EAKS) verschmolzen. Der Grund: Das Fondsvermögen war zu gering, um den Fonds wirtschaftlich managen zu können. Zuletzt betrug das Volumen nur noch 2,4 Millionen Euro. Das neue Gemeinschaftsprodukt kommt immerhin auf 14 Millionen Euro.Beide Fonds verfolgen eine ähnliche Anlagestrategie: Sie investieren als offensive Dachfonds vor allem in Aktienfonds. Beim Top of Class of World Equity machen jene mindestens 70 Prozent aus. Aktuell sind es nahezu 100 Prozent des Fondsvermögens. Der Rest steckt in Zertifikaten oder Geldmarkttiteln. Anlageberater des Fonds ist die AIG Privat Bank aus Zürich.