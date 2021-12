Lacuna mit Reits-Fonds für die ganze Welt

Die deutsch-schweizerische Investmentgesellschaft Lacuna rundet ihr Angebot an Immobilienaktienfonds ab: Ab Juli dieses Jahres vertreibt das Unternehmen hierzulande auch zwei Fonds des Stuttgarter Bankhauses Ellwanger & Geiger (E&G). Die E&G-Fonds Immobilienaktien Europa (WKN: 940739) und Property Stocks Asia Pacific (WKN: 940755) investieren vor allem in die Aktien von börsennotierten Immobiliengesellschaften, den so genannten Real Estate Investment Trusts (Reits).Lacuna managt mit dem US-Reits (WKN: 939943) auch einen eigenen Betongold-Aktienfonds. Von den E&G-Fonds wird das Unternehmen eine exklusive Tranche vertreiben. „Anlegern wird damit die Tür geöffnet, um weltweit in die Anlageklasse Immobilienaktien zu investieren“, erklärt Lacuna-Vorstand Thomas Hartauer.