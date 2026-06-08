9.273 neue Superreiche in fünf Jahren: Damit liegt Deutschland weltweit auf Platz drei. Beim Wachstumstempo aber überholen Schwellenländer die Bundesrepublik deutlich.

Diese 22 Promis sind Milliardäre – und so kamen sie zu ihrem Vermögen

Man stelle sich eine Stadt vor, in der ausnahmslos jeder Einwohner über ein Vermögen von mindestens 30 Millionen US-Dollar verfügt. In den USA ist eine solche Stadt zwischen 2021 und 2026 rechnerisch entstanden: Rund 67.000 neue Superreiche kamen in diesem Zeitraum hinzu. Das ist fast dreimal so viel wie in China, dem zweitplatzierten Markt, und mehr als der gesamte Rest der Top-Ten-Länder zusammen.

Kein anderes Land kommt in absoluten Zahlen auch nur in die Nähe. Die Tiefe der amerikanischen Kapitalmärkte, ein außergewöhnlich starker Technologiesektor und die hohe Dichte schnell wachsender Privatunternehmen produzieren Vermögen in einer Größenordnung, die andere Volkswirtschaften nicht erreichen. China folgt mit gut 22.700 zusätzlichen Superreichen. Das zeigen die Daten aus dem aktuellen Wealth Report 2026 der Beratungsgesellschaft Knight Frank.

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Für Beobachter aus Deutschland dürfte ein anderer Rang besonders auffallen: Mit 9.273 zusätzlichen Superreichen belegt Deutschland Platz drei weltweit – vor Indien, der Schweiz und Frankreich. In Europa ist das der höchste absolute Zuwachs überhaupt. Allerdings ist Deutschland zugleich das bevölkerungsreichste Land der EU, und gemessen am prozentualen Wachstum taucht es nicht unter den Top 20 weltweit auf. Der hohe absolute Wert spiegelt also vor allem die Größe der Volkswirtschaft wider.

Warum die Zahl der Superreichen so stark steigt

Spannender als die Rangfolge selbst ist die Frage, woher dieses Wachstum kommt. Knight Frank macht dafür je nach Region unterschiedliche Kräfte aus.

In den etablierten Zentren – allen voran den USA – speist sich der Vermögenszuwachs vor allem aus tiefen, liquiden Kapitalmärkten, einem dominanten Technologiesektor und einer hohen Dichte schnell wachsender, oft noch privat gehaltener Unternehmen. Wo Aktienkurse und Unternehmensbewertungen über Jahre steigen, wächst auch das Vermögen jener überproportional, die daran beteiligt sind.

Anders liegt der Fall bei den prozentualen Spitzenreitern. Dass Länder wie Polen, die Türkei oder Rumänien ihre Zahl an Superreichen so kräftig steigern, führt der Bericht auf industrielle Expansion, Infrastrukturinvestitionen und rasch wachsende Finanzsektoren zurück. Neuer Wohlstand entsteht dort, wo sich Volkswirtschaften strukturell entwickeln und unternehmerische Gewinne erstmals in großem Stil anfallen.

In den Golfstaaten wie Katar und Saudi-Arabien wiederum hängt der Zuwachs eng an hohen Energieeinnahmen und an staatlichen Programmen zur wirtschaftlichen Diversifizierung – dem Versuch, die Abhängigkeit vom Öl zu verringern und neue Branchen aufzubauen.

Indien als Brücke zwischen beiden Welten

Bezeichnend ist, dass die meisten Wachstumschampions in der absoluten Rangliste fehlen – schlicht, weil sie von einer kleinen Basis starten. Indien bildet hier die seltene Ausnahme: Das Land taucht in beiden Ranglisten weit oben auf. Es kommt auf mehr als 7.700 zusätzliche Superreiche und steigert deren Zahl zugleich um 63 Prozent. Damit steht Indien sinnbildlich für eine Verschiebung, in der neue Vermögenszentren neben den etablierten Hubs entstehen, getragen von einem wachsenden Unternehmertum und veränderten Kapitalströmen.

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Etablierte Zentren wie die Schweiz, Singapur und die Vereinigten Arabischen Emirate bleiben starke Magnete für vermögende Privatpersonen. Doch die Geografie der Vermögensbildung wird vielfältiger. Entscheidend ist dabei weniger, wo das meiste Geld liegt, sondern wo es am schnellsten neu entsteht. Reife Märkte wie Deutschland oder die USA stehen für Volumen und Stabilität. Aufstrebende Länder wie Polen, die Golfstaaten oder Indien stehen für Tempo und für Volkswirtschaften, die in wenigen Jahren eine neue Klasse von Vermögenden hervorbringen.