Julia Wiens, Versicherungsaufsicht bei der Bafin, spricht sich für eine längere Stornohaftung beim AVD aus.

Zum 1. Januar 2027 tritt die Altersvorsorgereform in Kraft. Ihr zentrales Element ist das neue Altersvorsorgedepot (AVD), das die bislang wenig erfolgreiche Riester-Rente ersetzen soll und zahlreiche Neuerungen mit sich bringt (welche genau das sind und wie sie sich voraussichtlich auf die einzelnen Anlegergruppen auswirken werden, hat DAS INVESTMENT für Sie recherchiert). Eine davon: Der Anbieterwechsel bei der geförderten privaten Altersvorsorge soll deutlich leichter werden.

Bafin: Fünf Jahre reichen nicht mehr

Für Lebensversicherer bedeutet das nach Einschätzung der Bafin aber auch ein steigendes Risiko: Weil die Abschluss- und Vertriebskosten bei den neuen Produkten künftig gleichmäßig über die gesamte Ansparphase verteilt werden müssen, dauert es länger, bis eine gezahlte Einmalprovision refinanziert ist. Das Refinanzierungsrisiko der Versicherer steige entsprechend, erklärte Bafin-Exekutivdirektorin Julia Wiens in einem Kurzinterview auf der Website der Aufsichtsbehörde.

Ihre Schlussfolgerung: Der bislang bei Lebensversicherern übliche Stornohaftungszeitraum von fünf Jahren werde „der neuen Risikolage unter Umständen nicht gerecht“. Versicherer müssten Einmalprovisionen künftig vorsichtiger kalkulieren, sowohl mit Blick auf deren Höhe als auch auf die Dauer der Stornohaftung.

Gleichzeitig erteilte Wiens einer rein provisionsgetriebenen Vertriebssteuerung eine Absage. Diese sei aufsichtsrechtlich unzulässig, erklärte sie. Maßgeblich müsse stets das Kundenbedürfnis bleiben, unabhängig davon, ob im Bestandsvertrag noch eine Vergütung fließt oder nicht.

BVK: „Völlig falsches Signal“

Eine Reaktion der Vermittlerverbände folgte prompt. Als erster meldete sich Michael H. Heinz. Der Präsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) weist die Bafin-Überlegungen klar zurück. Eine Verlängerung der Stornohaftung sei „das völlig falsche Signal“, so Heinz. Sein zentrales Argument: Die Reform solle ausdrücklich mehr Wechselmöglichkeiten und Flexibilität für Verbraucher schaffen. „Wer Anbieterwechsel erleichtert, kann nicht gleichzeitig die Haftungsrisiken der Vermittler ausweiten“, meint der BVK-Präsident.

Der BVK verweist zudem darauf, dass schon die bestehende Fünf-Jahres-Frist für Vermittler eine erhebliche Unsicherheit und wirtschaftliche Belastung darstelle. Eine weitere Ausdehnung träfe insbesondere kleine und mittelständische Vermittlerbetriebe und schwäche die Attraktivität des Berufsstandes zusätzlich. Heinz wirft der Aufsicht vor, die Realität im Vermittlermarkt zu verkennen: Gute Beratung entstehe durch Qualifikation, Kundennähe und Vertrauen, nicht durch immer längere Haftungsfristen. Der Verband fordert die Bafin auf, von den Überlegungen Abstand zu nehmen, und verweist auf wachsende Versorgungslücken, die mehr statt weniger kompetente Beratung erforderten.

AfW: Wettbewerbsnachteil für Versicherungen

Auch der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung sieht eine Verlängerung der Stornohaftung kritisch. Im Kern kommt Geschäftsführender Vorstand Norman Wirth zur selben Position wie BVK-Präsident Heinz: Auch er lehnt die Bafin-Überlegung ab und sieht darin einen Widerspruch zur eigentlichen Reformlogik. Wenn die Altersvorsorgereform Anbieterwechsel erleichtern und gleichzeitig vergütungsgetriebene Beratung verhindern solle, dürfe man Vermittlern nicht ausgerechnet für einen im Kundeninteresse liegenden Wechsel ein verlängertes Rückzahlungsrisiko aufbürden. „Wenn ein Vermittler bei einem für den Kunden sinnvollen Anbieterwechsel noch nach vielen Jahren mit der Rückzahlung seiner Vergütung rechnen müsste, schafft man genau den falschen wirtschaftlichen Anreiz“, so Wirth.

Anders als der BVK erkennt der AfW das von der Bafin beschriebene Refinanzierungsrisiko der Versicherer aber ausdrücklich als „nachvollziehbar“ an. Der Verband kritisiert nicht die Risikoanalyse an sich, sondern wehrt sich dagegen, dass daraus „reflexartig“ ein verlängertes Rückforderungsrisiko für Vermittler abgeleitet wird. Wirth sieht stattdessen die Versicherer in der Pflicht: Wenn diese Abschlussvergütungen vorfinanzieren, müssten sie eigene tragfähige Vergütungs- und Refinanzierungsmodelle entwickeln. Das unternehmerische Risiko dürfe nicht einfach auf den unabhängigen Vertrieb verlagert werden, so der AfW-Experte.

Der AfW spricht zudem einen weiteren Aspekt der Altersvorsorgereform an. Die Reform stelle Versicherungs- und Depotlösungen bewusst stärker in Konkurrenz zueinander. Zusätzliche Belastungen, die einseitig den Versicherungsvertrieb träfen, würden diesem Anspruch eines fairen Wettbewerbs nicht gerecht.