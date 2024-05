Ramzi Sidani im Gespräch „Längst mehr als nur die Werkbank der Industriestaaten“

DAS INVESTMENT: Auch in den verglichen mit Schwellenländern weniger entwickelten Frontier Markets stellen Sie bereits große Fortschritte fest. Was überzeugt Sie dort besonders? Ramzi Sidani : Dazu gehört insbesondere, dass wir in diesen aufstrebenden Volkswirtschaften bereits Unternehmen finden, die nicht nur mit etablierten Firmen aus den Industriestaaten mithalten können, sondern vor Ort sogar deutliche Vorteile im Wettbewerb haben. Ein gutes Beispiel stellt etwa die saudi-arabische Arabian Contracting Services Company dar, die ähnlich wie hierzulande Ströer In- und Outdoor-Werbung anbietet. Die Kenntnis der regionalen Besonderheiten, nicht zuletzt auch im Umgang mit Behörden, verleiht der Gesellschaft eine herausragende Position. Ähnliches gilt für heimische Kunden, deren Kultur und Mentalität ein örtlicher Anbieter genau kennt und so meist eine engere Beziehung aufbauen kann. Der Aktienkurs der Arabian Contracting Services Company...

DAS INVESTMENT: Auch in den verglichen mit Schwellenländern weniger entwickelten Frontier Markets stellen Sie bereits große Fortschritte fest. Was überzeugt Sie dort besonders?

Sidani: Ein großer Pluspunkt ist in jedem Fall eine stark wachsende junge Bevölkerung, die konsumiert und so für eine sogenannte demografische Dividende sorgt. In den Frontier Markets nimmt die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter noch auf Jahrzehnte rascher zu als in den Industriestaaten. In den Schwellenmärkten sinkt deren Anteil sogar. Damit einher geht eine starke Technologie-Begeisterung, sodass etwa die Zahl der Internet-Nutzer stetig wächst und mehr als ein Mobilfunk-Vertrag pro Person längst Realität ist. Beides zusammen hilft der Wirtschaft vor Ort auch, indem es die Produktivität steigert.

Und wie resistent erweisen sich die Märkte gegen Krisen?

Sidani: Die Corona-Pandemie hat unlängst gezeigt, dass die meisten Frontier Markets schon 2021, ein Jahr nach dem Ausbruch, wieder einen schnellen Aufschwung hinlegen konnten. Zudem lagen deren Schuldenstände auch danach weit unter dem Niveau der Schwellenländer von im Schnitt 62 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung, ganz zu schweigen vom hohen Schuldenberg der Industrieländer in Höhe von 125 Prozent. Geopolitische Sorgen wie der Israel-Gaza-Konflikt haben sich kaum auf die Länder des Golf-Kooperationsrats ausgewirkt, zugleich treiben die Regierungen dort ihre Reformpläne weiter voran. Zu den Pluspunkten zählt auch die zunehmende Verlagerung von Produktion aus China in die Frontier Markets, da dort die Arbeitskosten niedriger ausfallen.

Was sollte Investoren noch von Frontier Markets überzeugen können?

Sidani: Zwei große Vorteile von Frontier-Markets-Anlagen als Komponente eines Investmentdepots liegen auf der Hand. Zum einen die geringe Korrelation zu weiter entwickelten Volkswirtschaften, zum anderen konnte eine niedrige Länder-Korrelation innerhalb der Frontier Märkte in der Vergangenheit für eine niedrigere Volatilität als in den Schwellenländern sorgen. Frontier-Markets-Investments können die Risiken reduzieren und die Rendite erhöhen.

Unternehmen dieses Anlageuniversums liefern im Vergleich zu Schwellenländern häufig ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum und eine höhere Dividendenrenditen bei einem zugleich außergewöhnlich günstigen Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das KGV liegt in Industriestaaten bei 17 und in Schwellenmärkten bei knapp 13. Unternehmen aus den Frontier Markets dagegen haben im Schnitt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,4. Dieser Abstand fällt auch im historischen Vergleich zurzeit sehr groß aus und spricht für enorme Aufholchancen.

Welche Entwicklungen nehmen Sie derzeit wahr, die für anziehende Bewertungen sprechen?

Sidani: Es sind zuvorderst vier Themen, die das Anlageuniversum momentan strukturell verändern: Das Verlagern von Produktionsstandorten in die Entwicklungsländer, der Trend zu widerstandsfähigen und stärker diversifizierten Lieferketten, eine fortschreitende Liberalisierung mitsamt Sozialreformen in den Ländern des Golf-Kooperationsrats und nicht zuletzt die beschleunigte Digitalisierung.

Ein schönes Beispiel für den technologischen Fortschritt stellt Kaspi dar. Das kasachische Geldhaus ist ein Vorreiter in Sachen Digitalisierung und mobilem Banking. So können etwa Kunden sogar auf einem Basar per Smartphone QR-Codes von Waren scannen und die Bezahlung elektronisch erledigen.

Welche Länder liegen bei diesen Prozessen vorn?

Sidani: In Sachen Industrialisierung und Aufbau von Fertigungszentren liegt unser Fokus momentan auf Vietnam und Bangladesch. Dort treiben ausländische Direktinvestitionen den Fortschritt, der sich auch an den zunehmend komplexeren Produkten und einer damit größeren Wertschöpfung ablesen lässt. Vietnam hat übrigens inzwischen den dritten Rang der weltweit größten Textil-Exporteure eingenommen.

Das Diversifizieren der Lieferketten hat beispielsweise auch Slowenien neuen Schwung gegeben, das vor der Pandemie Schwierigkeiten hatte, Marktanteile am Welthandel zu erobern. Ähnliches gilt für Rumänien, wo Mittel der Europäischen Union in Höhe von 80 Milliarden Euro bereitstehen. Die Summe ist enorm, da sie knapp 28 Prozent der aktuellen Wirtschaftsleistung gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) entspricht. Ihr Einsatz dürfte die Produktion des Landes in den kommenden Jahren deutlich vergrößern.

Wie gehen Sie vor, um Ihr großes Anlageuniversum auf die kompakte Portfoliogröße von 50 bis 60 Titeln zu bringen?

Sidani: Aus den insgesamt rund 3.000 Titeln filtern wir als ersten Schritt die 700 Aktien heraus, die unserem Liquiditätsanspruch von mehr als 250.000 US-Dollar täglichem Handelsvolumen genügen. Darauf folgt unser Fundamental-Research, bei dem wir qualitative Faktoren wie Geschäftsmodell, Branchenausblick, Nachhaltigkeit und Management-Stärke der Unternehmen ebenso wie Unternehmensergebnisse, Cashflow, Bewertung und andere Kennziffern analysieren. Es verbleiben rund 300 Titel, also 10 Prozent des ursprünglichen Universums. Aus dieser Gruppe schließlich bilden die 50 bis 60 aussichtsreichsten Titel das Portfolio.

Über den Interviewten:

Ramzi Sidani arbeitet als leitender Portfoliomanager bei HSBC Asset Management in London. Sidani blickt auf inzwischen 15 Jahre Branchenerfahrung zurück und managt gemeinsam mit Jennifer Passmoor den Aktienfonds HSBC GIF Frontier Markets (ISIN: LU0708055370).