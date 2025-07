DAS INVESTMENT: Frau Gerbes, Sie haben – wie wir jetzt erst erfahren haben – bereits seit Januar 2025 eine neue Rolle im Portfoliomanagement von Acatis. Berichten Sie bitte.

Gerbes: Ich freue mich, dass ich von Dr. Leber (Geschäftsführer Hendrik Leber, Anm.d.Red.) das Vertrauen geschenkt bekommen habe, bei unserem Acatis Datini Valueflex Fonds im Co-Portfoliomanagement aktiv sein zu dürfen. Ich bringe meine Expertise in Zukunftsthemen ein – insbesondere bei der Analyse und Bewertung von Technologie- und Biotech-Unternehmen.

Der Datini ist ein wenig seine Spielwiese, wo er wirklich alle Ideen umsetzen kann – nicht nur bei Aktien, sondern in allen Assetklassen. Dabei steht der Fokus auf die Maximierung der Rendite über lange Zeiträume.

Der Datini Valueflex (ISIN: DE000A1H72F1) ist mit aktuell 745 Millionen Euro Fondsvermögen ein echtes Schwergewicht, der drittgrößte Acatis-Fonds. Wie unterscheidet er sich von den anderen Acatis-Fonds?

Gerbes: Tatsächlich ist der Datini Valueflex ein besonderer Fonds bei Acatis, weil er über alle Assetklassen hinweg flexibel investieren kann und wesentlich höhere Freiheitsgrade besitzt als unsere anderen Fonds. Das macht ihn in Zeiten hoher Unsicherheit besonders spannend.

Dr. Leber sagt immer: „Krisen sind was Tolles!“ Das finde ich auch, denn während Krisen kann man langfristig die höchsten Renditen erzielen. Performance lässt sich nicht nur durch das Vermeiden von Risiken erzielen, sondern noch viel stärker durch das Ergreifen von Chancen. Von diesen Chancen gibt es mehr, als man glaubt.

Wie funktioniert das genau?

Gerbes: Auf der Aktien-Seite investieren wir beispielsweise in den KI-Softwareentwickler Palantir, dem Pionier für Krebsimpfungen Biontech und dem Grafikkartendesigner Nvidia, der für die Weiterentwicklung der KI essenziell ist. Wir investieren aber auch in kleine Unternehmen, die vom Markt noch recht unentdeckt sind. Also kleine Perlen, die von den wenigsten Tauchern gefunden wurden. Dazu gehören der Deutsche Methanol-Brennstoffzellen Hersteller SFC Energy, der unter anderem das indische Militär mit einer autarken Stromversorgung ausrüstet oder Basilea Pharmaceutica, ein Schweizer Entwickler von Medikamenten, für die es keine Alternativen gibt.

Wir investieren aber auch in Anleihen und Kryptowährungen wie Bitcoin. Außerdem basteln wir uns sehr häufig eigene Zertifikate mit namhaften Investmentbanken, um an strukturellen Trends partizipieren zu können, die andere Marktteilnehmer nicht so einfach in ihren Portfolien umsetzen können. Dazu gehören beispielsweise mehrere Inflationszertifikate und CO2-Zertifikate.

Im Vorfeld unseres Gesprächs kamen Sie auf den „Lollapalooza-Effekt“ zu sprechen. Dieses Modell stammt von Charlie Munger aus den 1990ern. Weshalb ist es für Sie – Sie sind Jahrgang 1994 – interessant?

Gerbes: Weil es aktueller denn je ist! Technologische Entwicklungen passieren heute in rasanter Geschwindigkeit. ChatGPT kam innerhalb weniger Wochen auf 100 Millionen Nutzer weltweit. Unternehmen müssen sich ständig neu erfinden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Charlie Munger sagte sinngemäß: „Wenn mehrere Wachstumsfaktoren aufeinandertreffen, kann Großes entstehen.“ Und genau das sehen wir heute überall.

Wie wenden Sie das Modell an?

Gerbes: Wir haben aktuell drei Megatrends identifiziert: Gesundheit, KI und Infrastruktur. Innerhalb dieser Themen befinden sich Megatrends, die für uns ideale Ausgangssituation für lukrative Investitionen schaffen und Grundbedürfnisse abdecken, was uns einen gewissen Sicherheitsgrad vermittelt. Wenn wir uns diese Themen als Kreise vorstellen, entsteht in der Mitte eine Schnittmenge – dort finden wir die spannendsten Investments. Soll heißen: Ist ein Unternehmen in zwei oder sogar allen drei Bereichen aktiv, wird es richtig interessant.

Genau das macht den Lollapalooza-Effekt aus: Es sind keine einzelnen Trends, sondern sie verstärken sich gegenseitig. Die Summe ist größer als die einzelnen Teile. Ich habe mal eine Analyse gemacht von unseren besten Investments, da lagen sehr viele in genau dieser Schnittmenge.

Ein konkretes Beispiel bitte.

Gerbes: Biontech ist sicherlich gut dafür. Wir haben sie seit dem IPO (im Oktober 2019, Anm.d.Red.) im Portfolio. Ursprünglich für Krebsmedikamente gegründet – das ist der Biotechnologie-Kreis. Sie haben mit Corona bewiesen, dass ihre mRNA-Technologie funktioniert.

Der zweite Kreis: Biontech baut eigene Produktionsstandorte für die On-Demand-Produktion seiner Therapien und Impfstoffe. So entsteht die notwendige Infrastruktur für eine qualitativ hochwertige Versorgung von Krebspatienten.

Jetzt kommt der dritte Kreis: Sie kaufen KI-Unternehmen wie Instadeep ein. Warum? Weil KI bei der Entwicklung personalisierter Krebstherapien helfen kann: Kosten reduzieren, Entwicklung beschleunigen, bessere Kandidaten für klinische Studien finden.

Aber warum merkt man davon nichts im Kurs? Biontech hat massiv verloren. Der Aktienkurs hat sich seit dem Höchststand im Sommer 2021 geviertelt.

Gerbes: Das zeigt doch das Problem! Der Markt sieht nur: Corona ist vorbei. Aber wir schauen tiefer. Sie haben den ersten großen Beweis während der Corona-Pandemie erbracht – mRNA funktioniert. Das war früher undenkbar! Sie haben das Know-how, Milliarden auf dem Konto und bauen die KI-Kompetenz massiv auf. Die ersten Krebsmedikamente sollen 2026 kommen. Antikörper-Wirkstoff-Konjugate zum Beispiel, die attackieren Krebszellen einzeln und bringen punktuell Chemotherapie ein. mRNA-Krebsimpfstoffe sollen ab 2030 auf den Markt kommen. Das wäre revolutionär!

Für uns ist das eine klassische Situation, wo mehrere positive Faktoren zusammenkommen, der Markt es aber noch nicht sieht. Durch unser frühes Investment seit dem IPO sind wir jedoch mit dem Fonds mit über 650 Prozent im Plus.

Sie sprechen leidenschaftlich über diese Themen. Was treibt Sie an?

Gerbes: Die Neugierde und das Detailinteresse. Ich will wirklich verstehen, wie Dinge funktionieren. Nicht nur sagen „das ist eine Impfung“, sondern: „Wie funktioniert mRNA genau? Warum kann das bei Krebs helfen?"

Dr. Leber und ich teilen diese Leidenschaft fürs Detail. Wir gehen der Sache auf den Grund, aber immer mit dem Filter: Macht das auch wirtschaftlich Sinn? Das wiederum unterscheidet uns von reinen Technologie-Enthusiasten. Wir sind Pragmatiker, keine Träumer.

Mit Ihrem Handelsblatt-Musterdepot „Zukunft“ stehen Sie in der Öffentlichkeit. In den ersten dreieinhalb Jahren liefen Sie den beiden Wettbewerbern hinterher, jetzt läuft es deutlich besser und Sie sind auf Platz zwei. Wie sehr spüren Sie den Performance-Druck?

Gerbes: (lacht) Wettbewerb ist immer gut, das spornt an! Die Musterdepots wurden Ende 2021 zum Beginn einer äußerst volatilen Phase gestartet, direkt nach dem Post-Corona-Aufschwung. Aber man muss bei Zukunftsthemen einfach langfristig denken. Die großen Sprünge kommen oft überraschend schnell – eine Aktie kann sich innerhalb kurzer Zeit vervielfachen. Deswegen muss man an diesen Tagen auch wirklich dabei sein und sich von einer zwischenzeitlichen Volatilität nicht komplett verunsichern lassen. So konnte das Zukunftsdepot in den vergangenen Monaten ordentlich an Wert gewinnen. Ich bin sehr zufrieden mit der Performance 2025.

Über Laetitia Gerbes und Acatis

Laetitia Gerbes (Jahrgang 1994) ist seit 2020 Portfoliomanagerin bei Acatis Investment in Frankfurt. Die gebürtige Pfälzerin studierte Betriebswirtschaftslehre an der EBS Universität in Oestrich-Winkel sowie an der University of Exeter in England. Anschließend absolvierte sie einen Doppel-Master mit Schwerpunkt Finanzen an der Università Bocconi in Mailand und Internationalem Management an der Esade Business School in Barcelona. Privat spielt sie leidenschaftlich Tennis.

Acatis Investment wurde 1994 von Hendrik Leber in Frankfurt am Main gegründet und hat sich auf aktives Value Investing spezialisiert. Die unabhängige Kapitalverwaltungsgesellschaft betreut ein verwaltetes Vermögen von 10,1 Milliarden Euro (Stand: Mai 2025) und managt dabei sowohl Publikums- und Spezialfonds als auch individuelle Mandate für private und institutionelle Anleger.