Laiqon und Amundi starten aktiven KI-ETF auf Europa-Aktien
Aktive ETFs, die von einer Künstlichen Intelligenz gesteuert werden, sind bislang die Ausnahme. Laiqon will das ändern: Gemeinsam mit Amundi bringt der Hamburger Vermögensverwalter den Laiqon European Equity AI Optimized Active ETF (ISIN: IE000L98FUF7) auf den Markt, kurz EU AI ETF – einen aktiv gemanagten Europa-ETF, dessen Titelauswahl eine KI übernimmt. Der größte europäische Vermögensverwalter steuert über seine „ETF-as-a-Service“-Plattform Verwaltung und Strukturierung bei, während Laiqon die KI-gestützte Portfoliosteuerung liefert. Ziel ist eine risikoadjustierte Outperformance gegenüber den europäischen Aktienmärkten.
Tägliche Portfolioumschichtung möglich
Als Anlageuniversum dienen rund 400 europäische Large- und Mid-Caps. Aus ihnen filtert die KI 100 bis 150 der aussichtsreichsten Titel heraus und gewichtet sie stärker. Als Referenz dient der MSCI Europe Screened Index. Das Portfolio lässt sich täglich umschichten. Um echtes Alpha zu erschließen, strebt der ETF bewusst einen Tracking Error von 2 bis 5 Prozent an. „Unsere KI verarbeitet in Sekundenschnelle Millionen von Daten und erkennt Muster – besser, als jeder Mensch es könnte“, sagt Christian Sievers, Chief AI Officer von Laiqon.
Die Genehmigung der Central Bank of Ireland liegt vor. Gelistet wird der Fonds zunächst auf Xetra, Gettex, Tradegate und LS Exchange und soll über die wichtigsten deutschen Plattformen und Trading-Apps handelbar sein. Der thesaurierende ETF erfüllt ESG-Standards nach Artikel 8 der SFDR. Die laufenden Kosten liegen bei 0,49 Prozent im Jahr.
Für Laiqon, mit rund 11 Milliarden Euro betreutem Vermögen, ist der Europa-ETF nur der Anfang: Perspektivisch soll eine ganze „Next Generation“-Produktfamilie weitere Anlageregionen abdecken, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens.