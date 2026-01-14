Der Hamburger Vermögensverwalter Laiqon stellt sein Führungsteam neu auf. Vier Bereichsvorstände übernehmen zentrale Aufgaben in Finanzen, KI, IT und Personal.

Der Vermögensverwalter Laiqon hat sein Führungsteam umgebaut. Zum 1. Januar trat Axel Hörger als Vorstandsmitglied und Strategiechef in die Gesellschaft ein. Gemeinsam mit Achim Plate als Vorstandsvorsitzendem verantwortet er die Wachstumsstrategie Growth 28, mit der sich das Hamburger Unternehmen als eines der führenden KI-Mid Cap-Unternehmen im europäischen Wealth Management positionieren will.

Zudem besetzte Laiqon vier Positionen auf der zweiten Führungsebene neu. Die Bereichsvorstände übernehmen die Aufgabengebiete Finanzen, künstliche Intelligenz, Technologie sowie Recht, Compliance und Personal. Außerdem verstärkt Tino Golsch das Führungsteam der Tochtergesellschaft BV Bayerische Vermögen. Er bringt Erfahrung in Personalführung, strategischer Planung und Geschäftsentwicklung mit.

Björn Landsberg verantwortet Finanzen

Björn Landsberg übernahm zu Jahresbeginn die Position des Finanzchefs. Der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer war zuvor Finanzchef beim Finanzdienstleister Brightpoint Group. Er verfügt über Erfahrung in der Konzernrechnungslegung, bei Übernahmen und im Finance Business Partnering.

Christian Sievers verantwortet als Leiter für künstliche Intelligenz seit April 2020 das Wachstum der Technologietochter Laic im Portfoliomanagement. In seiner neuen Rolle soll er das Produktportfolio der Laic Next Gen Wealth Plattform ausbauen und White-Label-Partner gewinnen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Partnerschaft mit Union Investment beim Kooperationsprodukt „WertAnlage“.

IT-Infrastruktur und ISO-Zertifizierung

Claas Müller-Lankenau leitet seit Januar 2021 den Technologiebereich und ist für den Aufbau der IT-Infrastruktur verantwortlich. Sein Team entwickelte die Digital Asset Plattform (DAP 4.0), über die Laiqon seine Geschäftssegmente steuert. Für das erste Quartal 2026 plant das Unternehmen die ISO 27001-Zertifizierung für Laiqon und die Laic-Tochter.

Greta Gaumert verantwortet seit Juli 2024 als Justiziarin die Bereiche Recht, Regulierung und Compliance. Nun übernimmt sie zusätzlich die Bereiche Risiko und Personal. In ihrer Rolle soll sie die Transformation von Laiqon zu einem international agierenden Vermögensverwalter begleiten.

Vorstandschef Achim Plate erklärt, das neue Führungsteam schaffe die Voraussetzungen, um das Wachstum zu beschleunigen. Durch die neue Struktur sei Laiqon gut aufgestellt, um Chancen im dynamischen Marktumfeld zu nutzen.

Vermögen von 10,2 Milliarden Euro

Laiqon wurde 1995 gegründet und ist seit 2005 an der Börse notiert. Der Vermögensverwalter mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin betreut nach Unternehmensangaben ein Vermögen von rund 10,2 Milliarden Euro (Stand: 30. September 2025).