Laiqon hat eine Übernahme von Assets under Management im Volumen von bis zu 2,5 Milliarden Euro von Mainfirst Affiliated Fund Managers angekündigt. Die Transaktion umfasst den Erwerb der Portfoliomanagement-Rechte an vier Teilfonds der luxemburgischen MF Sicav und die Übernahme von Mandaten für neun Spezialfonds. Zusätzlich übernimmt das Hamburger Unternehmen 100 Prozent der Mainfirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG – und damit eine vollwertige Finma-Lizenz für den Schweizer Markt.

Strukturierte Übernahme in drei Bereichen

Das übernommene Portfolio verteilt sich auf etwa eine Milliarde Euro in vier Publikumsfonds und rund 1,5 Milliarden Euro in neun Spezialfonds für institutionelle Mandanten. Mit der Transaktion wechselt das vierköpfige Mainfirst-Team für globale Growth-Aktien und Multi-Asset-Investments zu Laiqon.

Der wirtschaftliche Übergang der Managementvergütungen ist zum 1. August 2025 vorgesehen. Die Umsetzung steht unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen durch die CSSF (Luxemburg) und die Finma (Schweiz) sowie der Zustimmung der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

Umsatzeffekt von 14 Millionen Euro erwartet

Laiqon rechnet mit einem Full-Year-Umsatz-Effekt von rund 14 Millionen Euro brutto aus den übernommenen Management-Vergütungen. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 31 Millionen Euro brutto.

Die Finanzierung erfolgt über eine Mischung aus laufenden Umsatzerlösen und einer geplanten Unternehmensanleihe über bis zu 10 Millionen Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Der Kupon liegt bei 5,5 Prozent per annum. Eine Kapitalerhöhung ist nicht vorgesehen. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.

Aufgrund der Transaktion hebt Laiqon seine Prognose für 2025 von ursprünglich 8 bis 10 Milliarden Euro auf 10,0 bis 11,5 Milliarden Euro AuM an. Die Assets under Management des Konzerns stiegen bereits im ersten Halbjahr 2025 um 4,6 Prozent auf 6,8 Milliarden Euro.

Die Gesellschaft plant, über den neuen Standort in Zürich Schweizer Vermögensverwalter und Banken als Kunden zu gewinnen.

Über Laiqon

Laiqon (ehemals Lloyd Fonds) wurde 1995 gegründet und ist seit 2017 an der Deutschen Börse Frankfurt gelistet (ISIN: DE000A12UP29). Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet über seine Plattform Produkte und Lösungen für institutionelle und private Anleger an, darunter aktiv- und KI-gemanagte Fonds, Vermögensverwaltung und Wealth-Management-Kooperationen. Die KI-Tochter LAIC entwickelt Lösungen für künstliche Intelligenz im Wealth Management.