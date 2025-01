Acht Zugänge: Laiqon verdoppelt Mitarbeiterzahl im Vertrieb

Laiqon stellt im Vertriebsteam kräftig ein: Insgesamt acht Zugänge vermeldet der Vermögensverwalter für die Einheit von Florian Barber, der seit Oktober 2024 als Bereichsvorstand für Vertrieb und Marketing zuständig ist. Insgesamt arbeiten damit nun 15 Mitarbeitende im Vertriebsteam. Ziel der „Vertriebsoffensive“ sei, die „bestehenden Vertriebspartnerschaften und Kundenbeziehungen zu intensivieren, neue aufzubauen sowie optimierte Services zu bieten.“

Team aus fünf Mitarbeitenden kommt von DJE Kapital

Kern der acht Zugänge ist ein Team aus fünf Mitarbeitenden, das zuletzt für DJE tätig war. Bereichsvorstand Barber dürfte die Zugänge gut kennen. Schließlich wechselte auch er im Herbst von DJE zu Laiqon. Den gleichen Weg geht jetzt auch Mike Bischler, der in den institutionellen Vertrieb von Laiqon wechselt, den seit September Ralf Kahl verantwortet. Bischler war schon bei DJE für institutionelle Kunden sowie ESG zuständig und verantwortet bei Laiqon künftig das Geschäft mit Investment Consultants, Ausschreibungen und RFPs.

Ebenfalls von DJE kommen Sascha Willendorf und Jan Tarasiuk, die seit Anfang Januar im Team für Kundenservice und den internen Vertrieb arbeiten. Dort betreuen sie zentrale Kundenanfragen und Reportings. Ab März 2025 wechselt auch Sebastian Sperling in die Einheit, auch er kommt von DJE. Fünfter Zugang von DJE ist Marion Mitterpleininger, die seit Januar die Schnittstelle zwischen Marketing und Vertrieb bildet.

Drei weitere Zugänge kommen für die jeweiligen Regionen im Geschäft mit Retail-, Wholesale- und institutionellen Kunden: Ronny Alsleben arbeitete zuletzt als Vertriebsmanager bei Oddo BHF und zuvor bei Stationen wie Fenthum, der Deutschen Bank und Pioneer Investments. Bei Laiqon kümmert sich um die Region Nord-Ost. Für die Region Mitte ist René Frick zuständig, der zuletzt bei Fenthum das Wholesale-Geschäft verantwortete. Weitere berufliche Stationen von Frick waren die Deutsche Bank sowie Mainfirst. Patrick Furtwängler verantwortet dann ab 1. Februar die Region Süd. Furtwängler kommt von Impact Asset Management, leitete dort den Wholesale-Vertrieb. Impact Asset Management fusioniert mit der Erste Asset Management.

Laiqon gibt in einer Pressemitteilung an, dass das Vertriebs- und Marketingteam damit nun nahezu „vollständig aufgebaut“ sei. So suche das Unternehmen noch am Standort München einen Vertriebsdirektor für das institutionelle Geschäft, außerdem wolle man einen Content Creator einstellen. Der Plan: Dieser Creator soll gemeinsam mit den Fondsmanagern Inhalte für marktrelevante Themen entwickelt. Die Inhalte soll dann auch ein Mitarbeiter für Produktmarketing umsetzen, den Laiqon noch sucht.

Neue Strukturen und Wachstum trotz Abgängen

Allerdings verzeichnete Laiqon in den vergangenen Wochen und Monaten auch Abgänge im Vertriebsteam: So verließen Lars Kammann und Carsten Becker das Team – das netto trotzdem deutlich wächst. Auch die Strukturen haben sich verändert: Sowohl die Regionalstruktur als auch das Team für Kundenservice und internen Vertrieb sind neu, die Vertriebs- und Marketingstrategie soll sich ebenfalls verändern. „Wir verstärken uns bewusst mit bekannten Gesichtern aus der Branche, die viel Erfahrung und Know-how in ihren jeweiligen Kompetenzbereichen mitbringen“, erklärt Barber die Zugangswelle.

Die Personaloffensive dürfte Laiqon auch einiges kosten – allerdings hatte sich das Unternehmen im November 2024 auch eine Finanzspritze von über 12 Millionen Euro gesichert. Die Joachim-Herz-Stiftung stieg bei der Hamburger Vermögensverwaltergruppe ein, die aktuell ein Vermögen von 6,5 Milliarden Euro verwaltet. Das Unternehmen hat neben dem Hamburger Hauptsitz Büros in Frankfurt, München und Berlin. Zu den Marken und Tochterfirmen zählen LAIC, BV Bayerische Vermögen, MFI Asset Management, Growney oder SPSW Capital.