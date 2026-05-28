Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat im Streit um die Risikoeinstufung des Uniimmo Wohnen ZBI den Weg für ein Musterverfahren geebnet. Ob es zum Prozess kommt, ist aber noch unklar.

Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat grünes Licht für ein sogenanntes Kapitalanleger-Musterverfahren gegen den Asset Manager ZBI Fondsmanagement gegeben. Die 6. Zivilkammer erklärte entsprechende Anträge der Kanzlei Tilp für zulässig – ein Beschluss, der Anlegern des offenen Immobilienfonds Uniimmo Wohnen ZBI (ISIN: DE000A2DMVS1) neue Möglichkeiten eröffnen dürfte, erlittene Verluste geltend zu machen.

„Ziel des von uns initiierten Musterverfahrens ist es, gerichtlich überprüfen zu lassen, ob ZBI den Gesamtrisikoindikator zutreffend angegeben hat und – falls dies nicht der Fall war – die grundsätzliche Haftung von ZBI für die erlittenen Anlegerverluste feststellen zu lassen“, erklärt Tilp-Anwalt Christian Palme

Im Kern geht es um die Frage, ob ZBI als Kapitalverwaltungsgesellschaft des Fonds im Basisinformationsblatt einen zu niedrigen Gesamtrisikoindikator angegeben hat. Seit dem 1. Januar 2023 sind Fondsanbieter verpflichtet, ein solches Dokument zu erstellen. Enthält es fehlerhafte Angaben und erleidet ein Anleger daraufhin Verluste, kann er Schadensersatz verlangen. Der Fonds war laut Tilp insbesondere an sicherheitsorientierte Kleinanleger vertrieben worden, die 2024 durch eine Abwertung des Fonds teils erhebliche Verluste hinnehmen mussten.

Musterverfahren könnte noch in diesem Jahr eröffnet werden

Das nun auf den Weg gebrachte Musterverfahren nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG) soll vom Bayerischen Obersten Landesgericht verbindlich klären, ob ZBI den Risikoindikator korrekt angegeben hat und ob grundsätzlich eine Haftung besteht. Gegenüber Einzelklagen biete ein solches Verfahren für Anleger den Vorteil eines geringeren finanziellen Risikos, so die Kanzlei. Die Anwälte von Tilp sehen es insbesondere als Option für Anleger, die eine Klage gegen beratende Volks- und Raiffeisenbanken scheuen.

Das Verfahren könnte noch in diesem Jahr eröffnet werden, heißt es von der Kanzlei. Allerdings müssten sich dem Kläger noch mindestens neun Anleger anschließen, die den Fonds ab 2023 gezeichnet haben. Ab Veröffentlichung im sogenannten Musterverfahrensregister läuft dafür eine sechsmonatige Frist.

Ein Musterverfahren könnte über den Uniimmo Wohnen ZBI hinaus Bedeutung haben, meint Tilp-Anwalt Palme: „Der vom Landgericht für zulässig erachtete Musterverfahrensantrag beschäftigt sich mit grundsätzlichen Fragen rund um Schadensersatzansprüche bei offenen Immobilienfonds. Entsprechend könnte dieses Verfahren für Schadenersatzansprüche bei vielen weiteren offenen Immobilienfonds relevant sein.“

Fondsgesellschaft will EuGH-Entscheidung abwarten

Die Fondsgesellschaft ZBI äußerte sich auf Anfrage der „Wirtschaftswoche“ zurückhaltend: „Die neuerliche Klage erzeugt für uns keinen weiteren Druck.“ Das Unternehmen wolle die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes abwarten.

Das Oberlandesgericht Nürnberg hatte im Streit um die Risikoeinstufung im vergangenen Dezember das höchste europäische Gericht eingeschaltet. Die Luxemburger Richter sollen klären, wie die europäische Priips-Verordnung, die Regelungen zu Anlageprodukten für Kleinanleger enthält, auszulegen ist. Im Kern geht es um die Frage, ob die dreimonatliche Bewertung der Immobilien, wie sie bei offenen Immobilienfonds üblich ist, für eine Einstufung in eine niedrigere Risikoklasse ausreichend ist. Bis zur Entscheidung wurden mehrere laufende Verfahren auf Eis gelegt.