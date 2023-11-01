Megatrends
Jeder Biss zählt: In der Landwirtschaft kommt es auf mehr Nachhaltigkeit an
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Grafik zu Umweltproblemen der Landwirtschaft Welche Branchen profitieren vom Kampf um Nahrungsmittel?
Drei Bereiche, die Chancen für Anleger bieten
Das globale Nahrungsmittelversorgungssystem muss sich angesichts der vielen Umwelt- und Gesundheitskrisen anpassen. Dabei ergeben sich für Investoren in drei Bereichen vielversprechende Möglichkeiten:
- Erstens besteht angesichts des immensen Drucks, den die Nahrungsmittelproduktion auf die Umwelt ausübt, eine enorme Chance für Unternehmen, die zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der Nahrungsmittelproduktion und der Nahrungsmittelversorgungssysteme beitragen, vom Erzeuger bis zum Verbraucher. Präzisionslandwirtschaft, Produkte für die Tier- und Pflanzengesundheit und Lösungen für den Umgang mit Nahrungsmittelabfällen verzeichnen ein starkes Wachstum.
- Zweitens wächst die Nachfrage nach gesünderen Nahrungsmitteln. Wissenschaft und Technologie haben das Bewusstsein für die Auswirkungen schlechter Ernährung auf die Gesundheit geschärft. Die Politik ergreift verstärkt Maßnahmen, die eine Neuformulierung von Nahrungsmitteln und Getränken erfordern, um den Gehalt an Zucker, Salz und gesättigten Fettsäuren zu senken, und die Verbraucher entscheiden sich immer häufiger für Nahrungsmittel und Nahrungsergänzungsmittel mit funktionellen Vorteilen wie der Verbesserung der Immunität.
- Drittens eröffnen technologische Fortschritte neue Anlagemöglichkeiten im nahrungsmittelbezogenen E-Commerce, bei personalisierter Ernährung und der Rückverfolgbarkeit von Nahrungsmitteln.
Hinweis: Diese News ist eine Mitteilung des Unternehmens und wurde redaktionell nur leicht bearbeitet.
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