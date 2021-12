EZB-Sitzung „Langatmig und teils nur schwer nachzuvollziehen“

Die Europäische Zentralbank hat gesprochen – und versucht, die Zinskurve in Europa in den Griff zu bekommen. In den kommenden drei Monaten will sie noch mehr Anleihen kaufen. Nicht alle Experten in der Finanzszene sind davon begeistert. Hier sind gesammelte Kommentare.