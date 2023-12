Vermögensverwalter ist optimistisch Langfristig gute Aussichten bei Erneuerbaren

In Aktien aus dem Bereich Photovoltaik und Windkraft investierte Anleger hat es in den zurückliegenden Monaten hart getroffen. Die bekannten ETFs, die erneuerbaren Energien fokussieren, sind durch die Bank weg unter die Räder gekommen. So hat der rund 3,5 Milliarden Dollar schwere Global Clean Energy von iShares in Euro gerechnet auf Sicht der zurückliegenden zwölf Monate rund ein Drittel seines Werts eingebüßt. Bei anderen Indexfonds lief es noch schlechter.

Der Indexfonds umfasst alles aus der Branche, was Rang und Namen hat. Unter den zehn größten Positionen befinden sich unter anderem First Solar, Vestas, Enphase Energy oder auch Orsted oder EDP Energias de Portugal, also eigentlich Aktien, die den Anlegern über längere Phasen hinweg ordentliche Kursgewinne geliefert haben.

Doch damit scheint es erst einmal vorbei zu sein. Das Umfeld hat sich spürbar eingetrübt. Dazu kommen bei verschiedenen Unternehmen auch noch hausgemachte Probleme.

Die Krux mit den gestiegenen Zinsen

Erneuerbare Energien sind vergleichsweise kapitalintensiv. Selbst eine Photovoltaik-Anlage für ein Reihenhaus kostet schnell 25.000 Euro und mehr. Bei Solar- und Windparks geht es natürlich um noch ganz andere Summen. Da liegt es auf der Hand, dass die gestiegenen Zinsen das Geschäft der entsprechenden Unternehmen spürbar belasten und die Finanzierung erheblich erschweren.

Die gestiegenen Kosten haben die Nachfrage nach Solar- und Windenergiequellen gedämpft. Dazu kommt noch, dass es vor allem in den USA bei der staatlichen Förderung Unsicherheiten gab. Auch dadurch haben potenzielle Kunden Projekte zumindest erst einmal verschoben. Der Technikanbieter Solaredge, der unter anderem Wechselrichter und Batteriespeicher für Photovoltaik-Anlagen verkauft, schockte die Aktienmärkte im Oktober mit einer saftigen Gewinnwarnung und einem mehr als enttäuschenden Ausblick auf das Gesamtjahr. Der Aktienkurs von Solaredge kollabierte auf Sicht der zurückliegenden zwölf Monate um rund 75 Prozent.

Im Windbereich sah es zuletzt kaum besser aus. Hier mutete der dänische Windparkbetreiber Orsted seinen Anlegern eine milliardenschwere Abschreibung auf zwei Windparks vor den Küsten der USA zu. Als Ursache nannte der Konzern unter anderem Lieferkettenprobleme und negative Steuereffekte. Der Aktienkurs reagierte kurzfristig mit einem Abschlag von rund 25 Prozent. Oder Siemens Gamesa: Der Hersteller von Windkraftanlagen bekommt seit Jahren seine Qualitätsprobleme nicht in den Griff.

Doch so langsam könnte der Wind drehen. Denn erneuerbare Energien sollen weltweit, und hier vor allem in den Industrieländern, in den kommenden Jahren massiv ausgebaut werden. Auf der derzeit in Dubai stattfinden Weltklimakonferenz COP28 hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zusammen mit dem Vorsitz der COP28 eine „Globale Verpflichtung zu erneuerbaren Energien und Energieeffizienz“ auf den Weg gebracht. Ziel ist es, die Produktionskapazität der Erneuerbaren bis 2030 weltweit zu verdreifachen. Gleichzeitig soll sich die Energieeffizienz in den kommenden sieben Jahren verdoppeln. Mittlerweile haben sich schon mehr als 100 Länder zu diesen Zielen bekannt.

Fossile Energieträger – keine wirklichen Alternativen

Nun klaffen erfahrungsgemäß schön formulierte politische Ziele und die Realität regelmäßig auseinander. Doch es gibt zwei wesentliche Erkenntnisse aus den vergangenen Jahren, die einen zeitnahen Umstieg von fossilen Energieträgern auf erneuerbare Energiequellen unumgänglich erscheinen lassen. Zum einen begreifen immer mehr Menschen und Regierungen, dass Wetterextreme wie Hitzeperioden, Dürren oder monsunartige Starkregen hohe volkswirtschaftliche Schäden anrichten und umfangreich Menschenleben kosten.

Derzeit deutet sehr viel darauf hin, dass 2023 das wärmste Jahr seit dem Beginn der Wetteraufzeichnungen in der Mitte des 19ten Jahrhunderts wird. Nach Berechnungen des EU-Klimawandeldienstes Copernicus lagen die weltweiten Temperaturen von Anfang Januar bis Ende November bereits 1,46 Grad über denen der vorindustriellen Jahre von 1850 bis 1900, die als Referenzwert dienen. Gleichzeitig war es im bisherigen Jahresverlauf 0,13 Grad wärmer als im bisherigen Rekordjahr 2016. Die enormen Folgeschäden sind nur eine Frage der Zeit.

Was vielleicht die Menschen und Politiker noch mehr dazu bewegen könnte, vor allem aus Öl auszusteigen, ist die Abhängigkeit von politisch unzuverlässigen und unberechenbaren Lieferländern. Das dürfte spätestens seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und dem daraufhin erfolgten Gasembargo jedem klar geworden sein.

Der Großteil der Öl- und Gasimporte kommt noch immer aus Ländern, auf die nicht unbedingt Verlass ist – zum Beispiel aus dem Nahen Osten. Selbst die verbündeten USA könnten unter einem erneuten Präsidenten Donald Trump ihr Öl und Gas als politisches Druckmittel einsetzen.

Möglicherweise ist schon bald der richtige Zeitpunkt erreicht, um in die am Boden liegenden Aktien aus dem Bereich erneuerbare Energien einzusteigen. Die Kurse einiger Unternehmen haben bereits nach oben gedreht.

Über den Autor:

Mark-Uwe Falkenhain verfügt über 35 Jahre Berufserfahrung bei der Beratung vermögender Privat- und Geschäftskunden. Nach verschiedenen Stationen bei deutschen und internationalen Großbanken ist seit fünfzehn Jahren bei der Geneon Vermögensverwaltung als Vorstand tätig.