Fidelity International 14.03.2016 Lesedauer: 1 Minute

ANZEIGE

Langfristig investieren Vier Argumente für Aktienmärkte in den USA und Europa

Anleger steuern lieber wieder die sicheren Häfen in den USA und Europa an, als in anderen Weltregionen zu investieren. Dafür gibt es gute Gründe, wie der Vergleich der Marktdaten über die vergangenen 25 Jahre zeigt.