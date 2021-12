Langfristige Mega-Trends Investitionschancen im Gesundheitswesen

Zum Beispiel Fresenius Medical Care. Das Unternehmen ist weltweit ein führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen rund um die Dialyse. In eigenen Dialysekliniken werden Patienten betreut, in über 40 Produktionsstätten weltweit Dialysegeräte hergestellt. Ziel ist es, die Position als weltweit führender Anbieter von Dialysetherapien und -produkten höchster Qualität beizubehalten und nachhaltige sowie profitabel zu wachsen.Oder nehmen wir Novo Nordisk, ebenfalls ein international tätiges und forschendes Unternehmen der Gesundheitsbranche mit Hauptsitz in Dänemark und durch seine Innovationen seit über 90 Jahren führend in der Diabetesversorgung. Das Unternehmen hält außerdem führende Positionen in den Gebieten Blutgerinnung (Hämostase), Wachstumshormon- sowie Hormonersatztherapie. Es ist Geschäftsprinzip, bei allen Entscheidungen sowohl wirtschaftliche, als auch soziale und ökologische Aspekte zu berücksichtigen.Der Megatrend Gesundheit lässt sich allerdings nicht nur in Einzelaktien abbilden. Eine Vielzahl hochwertiger Investmentfonds hat sich auf dieses Themenfeld konzentriert und bietet damit Anlegern im Vermögenaufbau bereits die Möglichkeit, mit kleinen Beträgen und breiter Streuung in dieses Segment zu investieren.