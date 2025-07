Djamina Grimm verabschiedet sich aus dem Vertrieb von Franklin Templeton. „Nach über sechs Jahren im Wholesale-Team von Franklin Templeton habe ich mich entschieden, einen neuen beruflichen Weg einzuschlagen“, verriet Grimm unserem Portal.

Grimm verantwortete bei der US-Fondsgesellschaft den Vertrieb vor allem in Süddeutschland. Rund sechseinhalb Jahre lang war sie für Franklin Templeton aktiv und betreute als Sales Managerin in der Zeit Banken, unabhängige Vermögensverwalter und Finanzberater. „Ich blicke mit großer Dankbarkeit auf diese Jahre zurück – insbesondere auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit langjährigen Kunden und Kolleginnen und Kollegen aus der Branche“, so Grimm.

Ihr Abgang erfolgt nach eigenen Angaben vor dem Hintergrund neuer beruflicher Pläne: Grimm möchte sich umorientieren und in einigen Monaten an einem neuen Ort starten. Wohin genau es die Vertriebsspezialistin zieht, möchte sie einstweilen noch nicht verraten. Ihre zukünftige Tätigkeit drehe sich jedoch um ein „innovatives Produkt“, das am hiesigen Markt „neuartig“ sei, stellt sie in Aussicht. Ähnlich ihrem bisherigen Fokus soll es sich an Privatbanken, Vermögensverwalter und Family Offices richten. „Ich bleibe der Finanzbranche erhalten“, versichert Grimm.

Vor ihrer Zeit bei Franklin Templeton war Djamina Grimm bereits für die Dekabank und die Sparkasse Pforzheim Calw aktiv gewesen.