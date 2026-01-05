Prominenter Wechsel an der Spitze: Der langjährige Geschäftsführer des Vermögensverwalters Lingohr Asset Management, Steffen Ulshöfer, verlässt das Unternehmen. Sein Weggang nach 18 Jahren Tätigkeit erfolge auf eigenen Wunsch, Ulshöfer wolle sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen, teilt Lingohr AM mit.
Seit 2007 war Ulshöfer für die Value-Investmentboutique tätig gewesen, seit 2012 hatte er das institutionelle Geschäft verantwortet. 2017 trat er als operativer Chef (COO) in die Geschäftsführung ein. Dort übernahm er auch die strategische Steuerung des Unternehmens.
Strategische Neuausrichtung unter dem Dach von Amauris
Unter Ulshöfers Leitung habe man bei Lingohr wichtige Transformationsprozesse umgesetzt, darunter die Neuausrichtung von Lingohr unter dem Dach der Düsseldorfer Beteiligungsgesellschaft Amauris. Zudem habe Ulshöfer die Produktpalette und den Investmentprozess weiterentwickelt.
„Wir bedauern das Ausscheiden von Steffen Ulshöfer sehr“, sagt Dyrk Vieten, Chef der Amauris-Gruppe. „Er hat die Entwicklung der Lingohr Asset Management GmbH über viele Jahre entscheidend mitgeprägt.“
Ulshöfers Nachfolger bei Lingohr AM steht bereits fest: Zum 1. Januar 2026 übernimmt Niko Alexopoulos die Position des COO. Alexopoulos ist zugleich Geschäftsführer der Amauris-Gruppe.