Börsenvideos von Pictet AM Langlebige und stabile Trends gehören ins Portfolio

Der Schweizer Asset Manager Pictet setzt auf thematische Strategien. In einer neuen Videoreihe spricht Walter Liebe, Leiter Intermediäre Deutschland, über Megatrends und wie Anleger sie sich zunutze machen können.

Mit einer neuen, sehr hochwertigen Reihe von Educational Videos wendet sich Pictet Asset Management an ein wissbegieriges Publikum. Anleger erfahren, was Megatrends sind, wie sie entstehen, wie sie sich von anderen Trends unterscheiden und wie sich ein abstrakter Megatrend in ein Anlagethema übersetzen lässt.

Mit Walter Liebe, Leiter Intermediäre Deutschland bei Pictet AM, im Gespräch: Wirtschaftsjournalistin Sissi Hajtmanek. Die Zuschauerkommentare zu dieser neuen Videoreihe sind zahlreich: „Gut und verständlich!“

Hier geht es zu den Educational Videos von Pictet AM:

Was ist ein Megatrend? Kurz und knapp erklärt