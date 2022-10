Quantex-Manager Peter Frech über Highflyer-Aktien Langweilig lohnt sich mehr als ultraspannend!

Was war es für eine spannende Zeit an den Aktienmärkten: Bahnbrechende Zukunftstechnologien, welche die Welt verändern. Neue Firmen, welche den Markt aufrollen. Und Aktienkurse, die sich alle paar Wochen verdoppeln. Der Reiz des schnellen Reichtums mit Wachstumsaktien und Neuemissionen zog Scharen von Anlegern in seinen Bann - ob im wilden Corona-Boom von 2020, in der Internet-Blase von 1999 oder dem Radio-Boom von 1929.

Peter Frech © Quantex AG

Die blinde Masseneuphorie endete auch dieses Mal in brutaler Ernüchterung. Als das Symbol für den Corona-Boom dient die Kursentwicklung des Ark Innovation ETF von Cathie Wood, die zwischenzeitlich 28 Milliarden verwaltete und mit ihrer religiösen Zukunftsgläubigkeit Kultstatus erlangte: Nach +153 Prozent im Jahr 2020 folgte ein Absturz von bis dato 71 Prozent. Der durchschnittliche Anleger ist gemäß den Fondszuflüssen mit einem Preis von rund 90 Dollar eingestiegen. Heute notiert der Ark Innovation ETF bei 36,38 Dollar. Diese Enttäuschung der Anlegerhoffnungen hat System.

Zahlreiche Studien wie etwa die von Jay Ritter zeigen, dass Neuemissionen und spekulative, stark schwankende Aktien auf lange Sicht schlechtere Investments sind als der Marktdurchschnitt. Diese empirisch gut belegte Tatsache widerspricht der gängigen Finanzmarktlehre, nach der riskantere Aktien mit höherer Schwankungsbreite als der Markt – im Finanzjargon liegt ihr Beta über 1 – mehr Rendite abwerfen müssten. Schließlich sollten die Anleger doch für das höhere Risiko entschädigt werden wollen.

Selbst wenn man die grundsätzlich berechtigte Frage weglässt, ob die Kursschwankungen gemessen mit dem Beta wirklich das Risiko eines Investments darstellen, bleibt der Effekt auch bei einem Fokus auf die reinen Fundamentaldaten eines Unternehmens bestehen. Eine Studie von Asness-Frazzini-Pedersen aus dem Jahr 2019 zeigt auch eine langfristige Outperformance von qualitativ guten Aktien gemessen an Profitabilität oder Stabilität der Unternehmen gegenüber einem Portfolio von „Schrott-Aktien“.

Der Reiz des Haupttreffers im Börsenlotto

Womit lassen sich die masochistischen Vorlieben der Anleger für hochriskante Aktien erklären? Gemäß der Theorie der rationalen Märkte müssten diese unvernünftigen Performanceunterschiede wegrationalisiert werden beziehungsweise die spekulationswütigen Anleger alle finanziell „wegsterben“. Doch auch andere irrationale Wetten wie Lotterien erfreuen sich seit Jahrhunderten großer Beliebtheit. Bei einer klassischen staatlichen Lotterie werden nur 50 Prozent aller Einsätze als Gewinn ausgezahlt. Oft müssen die glücklichen Gewinner darauf dann noch Steuern zahlen. Rein vom statistischen Erwartungswert sind Lotterien so ziemlich das dümmste denkbare Investment. Und doch lockt der Reiz, über Nacht reich werden zu können, viele Menschen an. Ähnlich unwiderstehlich ist offensichtlich der Reiz, mit dubiosen Kryptowährungen, einem heißen Fonds wie dem Ark Innovation ETF oder der nächsten Tesla Aktie den Hauptgewinn im Börsen-Lotto zu ziehen.

Psychologische Faktoren wie die Selbstüberschätzung, zu den wenigen glücklichen Gewinnern zu gehören, spielen offensichtlich eine große Rolle. Andere Erklärungsmodelle verweisen auf die Restriktionen beim Leverage für gängige Fonds oder Pensionskassen. Auch Institutionelle Investoren verfallen demnach dem Reiz hochspekulativer Aktien und IPOs, weil sie hoffen, damit mit kleinem Einsatz auf die Schnelle etwas Outperformance zum Markt erzielen zu können.

Unser Motto: „Winning by not Loosing“

Auf lange Sicht verhält es sich aber wie gezeigt genau umgekehrt so, dass der Verzicht auf spekulative Investments und schlechte Außenseiter-Wetten die guten Renditen bringt. Darauf basiert auch unser Quantex-Motto des „Winning by not Losing“: Wir suchen nicht die Haupttreffer und Superaktien im Börsenspiel, sondern sind mit etwas weniger Spannung zufrieden, wenn wir dafür im Mittel höhere Renditen bekommen. Das zugehörige Image als Langweiler und Liebhaber von ewig gestrigen Branchen nehmen wir gerne auf uns. In Marktphasen wie jetzt, irgendwo zwischen Nervosität und Angst, wo moderate Bewertungsunterschiede am Markt uns nicht für das Eingehen von zyklischen Risiken belohnen, setzen wir verstärkt auf qualitativ gute Unternehmen mit stetigen Free Cashflows nach dem Vorbild von Warren Buffett (siehe Grafik).

Wo stehen wir im Marktzyklus?

Quelle © Quantex AG

Gemäß einer neuen Faktoranalyse von Brooks-Tsuji-Villalon aus dem Jahr 2018 hat Buffett seine langfristige Outperformance tatsächlich primär dem Qualitäts-Faktor seiner Aktien-Auswahl zu verdanken und nicht etwa dem Value-Faktor. Mit unseren diesjährigen Aktienkäufen wie Visa, Mastercard, Anheuser-Busch, Roche oder Inditex gewinnen wir sicher keine Preise für Originalität. Doch das Portfolio gewinnt mit diesen langweiligen, aber stetigen Aktien an Qualität und Stabilität. Dies ermöglicht es uns auch, die wahrscheinlich noch deutlich schlimmer werdenden Börsenstürme durchzuhalten und aus der Deckung zu kommen, wenn wirklich nur noch die nackte Angst regiert und extrem niedrige Preise uns auch für das Kaufen von zyklischeren Schrott-Aktien entschädigen.

Über den Autor: Der studierte Psychologe Peter Frech ist Value-Investor aus Überzeugung und Leidenschaft. Seit 2007 arbeitet er als Fondsmanager bei Quantex. In seiner Freizeit beschäftigt er sich mit Geschichte, Strategiespielen und dem Piano.