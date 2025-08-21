Ausländische Investoren haben 2024 mehr als die Hälfte der Dax-Aktien gehalten, wie eine Untersuchung von EY zeigt. Aus dieser Untersuchung geht aber auch hervor, wie sich dieser Anteil seit 2010 verändert hat. Demnach ist der durchschnittliche Anteil ausländischer Investoren am Aktienbestand von 52,6 Prozent im Jahr 2010 auf 54,9 Prozent im Jahr 2024 gestiegen.
Davon wiederum sitzen 22,9 Prozent der Investoren im europäischen Ausland, 25,4 Prozent in Nordamerika. 2010 betrugen diese Anteile noch 25,7 Prozent (europäisches Ausland) beziehungsweise 17,1 Prozent (Nordamerika).
Gleichzeitig sank der Anteil inländischer Investoren von 33,5 Prozent auf 31,4 Prozent. Zu jedem untersuchten Stichtag lag dabei die Mehrheit der Aktien in ausländischen Depots.
Bei 14,3 Prozent der Dax-Aktien lässt sich übrigens nicht klar zuordnen, von wem sie gehalten werden.
In der Gesamtbetrachtung scheint der Unterschied nicht gravierend. Betrachtet man jedoch die einzelnen Unternehmen, zeigt sich ein anderes Bild. Hier ist die Veränderung bei einigen sehr deutlich.
Continental führt die Rangliste an
Spitzenreiter ist Continental: Hier stieg der Auslandsanteil um 39,8 Prozentpunkte von 10 Prozent im Jahr 2010 auf fast 50 Prozent im Jahr 2024. Auch bei Qiagen (+29,4 Prozentpunkte), Brenntag (+23,7 Prozentpunkte) und Hannover Rück (+15,8 Prozentpunkte) gewannen ausländische Investoren erheblich an Einfluss.
Insgesamt stieg bei 17 von 34 untersuchten Unternehmen der Anteil ausländischer Investoren zwischen 2010 und 2024.
Infineon verliert am stärksten
Den größten Rückgang des Auslandsanteils verzeichnete Infineon mit minus 28 Prozentpunkten, gefolgt von Allianz (-12,7 Prozentpunkte), Volkswagen (-12,5 Prozentpunkte), DHL Group (-9,8 Prozentpunkte) und Munich Re (-9,6 Prozentpunkte). Bei 17 der 34 untersuchten Unternehmen sank der Anteil ausländischer Aktionäre.
Allerdings gibt es eine Einschränkung: EY hat in der Vergangenheit auf Nachfrage von DAS INVESTMENT darauf hingewiesen, dass bei zahlreichen Unternehmen ein beträchtlicher Anteil an Aktionären nicht klar identifiziert werden kann – also dieser nicht klar den Kategorien Inland oder Ausland zuzuordnen ist. Und dieser könne auch von Jahr zu Jahr signifikant variieren. Teilweise könnten Veränderungen also auch darauf zurückzuführen sein.
Anteil ausländischer Investoren am Aktienbestand der Dax-Unternehmen (in Prozent):
|2024
|2010
|Qiagen
|93
|64
|Brenntag
|88
|64
|MTU Aero Engines
|83
|84
|Deutsche Börse
|80
|85
|Adidas
|70
|69
|Siemens
|69
|62
|RWE
|67
|56
|Commerzbank
|65
|52
|Mercedes-Benz
|61
|63
|Fresenius Medical Care
|61
|49
|Merck
|60
|64
|SAP
|59
|50
|Allianz
|58
|71
|E.on
|58
|64
|Bayer
|58
|65
|Munich Re
|56
|66
|Symrise
|56
|53
|Deutsche Bank
|54
|53
|Fresenius SE
|54
|49
|Heidelberg Materials
|51
|55
|Deutsche Telekom
|50
|47
|Continental
|50
|10
|Infineon
|47
|75
|Sartorius
|47
|33
|DHL Group
|45
|55
|Rheinmetall
|42
|47
|BASF
|42
|47
|Airbus
|42
|48
|Porsche SE
|37
|42
|Henkel
|37
|25
|BMW
|36
|33
|Hannover Rück
|32
|16
|Beiersdorf
|31
|32
Methodik der Untersuchung
Für die Langzeitanalyse untersuchte EY 34 Dax-Unternehmen, für die Daten über den gesamten Zeitraum vorlagen. Unternehmen wie Daimler Truck, Siemens Energy, Siemens Healthineers, Porsche AG, Vonovia und Zalando blieben außen vor, da keine Daten für 2010 vorlagen.