Starke Bilanzen, geringe Verschuldung Ein Fonds mit 70 bis 80 Prozent hochwertigen Wachstumsaktien

Hinter dem Erfolg des Threadneedle (Lux) Global Focus-Fonds steht eine einfache Philosophie: Die Konzentration auf Unternehmen, die auf Fünfjahressicht ausgezeichnete Wachstumsperspektiven bieten und ausreichend lange im Portfolio gehalten werden, damit sie dieses Wachstumspotenzial entfalten können. Der Investmentprozess ist seit zehn Jahren im Kern unverändert. Seine Ursprünge hat dieser Ansatz im Small-Cap-Universum, in dem viele junge Unternehmen zu finden sind, die das Potenzial bieten, innerhalb von fünf Jahren ein starkes Wachstum zu erfahren.

Den entscheidenden Mehrwert erbringt die Titelauswahl. Der Fonds zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die nachhaltige Ergebnisse erzielen und dabei einer Reihe von nachhaltigen Anlagerichtlinien folgen. Diese Leitlinien wirken sich auf das Engagement des Fonds in bestimmten Sektoren aus, was sich positiv oder negativ auf die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu einer Benchmark oder anderen Fonds auswirken kann. Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die ein hohes Maß an Risiko und Volatilität tolerieren können und einen langfristigen Anlagehorizont haben.

Sein „Kaufen und Halten“-Ziel hat der Threadneedle (Lux) Global Focus erreicht: Einige Unternehmen befinden sich bereits seit Auflegung des Fonds vor zehn Jahren im Portfolio. Zum Beispiel Mastercard, das seinen Gewinn in dieser Zeit kontinuierlich um 10 bis 15 Prozent pro Jahr gesteigert hat. Weitere gute Beispiele sind Alphabet und Thermofisher.

Unternehmen mit hoher Rendite auf das investierte Kapital werden bevorzugt

Entscheidend für das Gewinnwachstum ist die Unternehmensqualität. Traditionell besteht das Portfolio zu 70 bis 80 Prozent aus hochwertigen Wachstumsaktien. Obwohl sie unterschiedlichen Sektoren angehören, weisen diese Aktien bestimmte gemeinsame Merkmale auf. Das erste ist eine hohe Rendite auf das investierte Kapital (ROE) – weil der Fonds tendenziell stärker in Unternehmen investiert ist, die nicht zu viele Ressourcen für ihre Infrastruktur benötigen.

Das zweite gemeinsame Merkmal ist eine starke Bilanz mit einem geringen Verschuldungsgrad. Die dritte Gemeinsamkeit ist ein beständiges Gewinnwachstum. Dabei ist wichtig, dass auch die Richtung stimmt. Schließlich macht es wenig Sinn, in ein großes Unternehmen zu investieren, das von Jahr zu Jahr schwächer wächst. Columbia Threadneedle Investments ist jedoch auch offen für Investitionen in Unternehmen, die zwar über einen anerkannten Wettbewerbsvorteil verfügen, aber eine Schwächephase durchmachen, in der ihr Potenzial vom Markt nicht erkannt wird.

Der Erfolg der Anlagephilosophie spiegelt sich in der Beständigkeit der Ziele wider. Auf Fünfjahressicht liegt er im obersten Quartil seiner Kategorie der globalen Large-Cap-Aktien. Damit ist dies auch ein perfektes Beispiel dafür, wie sich der Investmentansatz von Columbia Threadneedle Investments in Bezug auf hochwertiges Wachstum und das Finanzsektor-Exposure von anderen Ansätzen unterscheidet: Traditionell investieren viele Growth-Manager nicht in Banken, weil es sich bei diesen häufig um schwerfällige und schwankungsanfällige Unternehmen handelt, deren Geschäftsmodelle viele Schwachstellen aufweisen. Diese Zurückhaltung mag in Bezug auf Banken aus Industrieländern sinnvoll sein – in den Schwellenmärkten ist die Situation jedoch eine ganz andere. Beispielsweise ist das Umfeld für den indischen Bankensektor sehr positiv. So hat die indische Regierung die digitale Erfassung der biometrischen Daten der gesamten indischen Bevölkerung in Zusammenarbeit mit dem Bankensektor vorangetrieben. Infolgedessen hat sich Indien innerhalb weniger Jahre von einem Land, in dem es keine privaten Banken gab, zu einem Land entwickelt, in dem man problemlos ein Bankkonto über ein Mobiltelefon eröffnen kann. Die Entwicklung ist so weit gegangen, dass Indien heute vermutlich den fortschrittlichsten Finanzsektor der Welt hat.

Technologie als Katalysator des Unternehmenserfolgs

Eine der Stärken von Columbia Threadneedle Investments ist die Fähigkeit zu verstehen, wie Technologie ein Katalysator für ein Unternehmen sein kann. Unter den größten Positionen des Threadneedle (Lux) Global Focus-Fonds finden sich Namen wie Microsoft und Alphabet. Doch im Fokus stehen nicht die besten Technologieunternehmen, sondern die Unternehmen, die die Technologie am besten nutzen. Diese Philosophie liegt vielen der erfolgreichen Anlageideen des Fonds in den letzten zehn Jahren zugrunde.

Der Fall Inditex verdeutlicht das sehr gut: Was auf den ersten Blick nach einem Einzelhandelsunternehmen aussieht, ist in Wirklichkeit viel mehr als das: Ein Unternehmen, das frühzeitig erkannt hat, wie wichtig die Technologie für seine Wertschöpfungskette sein kann. Aktuell zum Beispiel untersucht das Unternehmen, wie es die Zeit zwischen der Auswahl eines Kleidungsstücks durch einen Kunden und dem Verlassen des Geschäfts mit dem gekauften Artikel verkürzen kann, und setzt dafür auf Automatisierung.

