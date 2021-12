Svetlana Kerschner 15.04.2015 Aktualisiert am 01.04.2020 - 16:23 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Larry Fink schreibt an Chefs der Dax-Konzerne Blackrock will keine Dividenden auf Kosten des Wachstums

Langfristig erfolgreiche Strategie statt kurzfristiger Gewinne - diese Forderung stellt der Blackrock-Chef Larry Fink an die Top-Manager von Dax-Unternehmen. In einem Schreiben fordert Fink die Konzernchefs auf, auf hohe Dividenden und Aktienrückkäufe zu verzichten und das Geld stattdessen in eine ausgebildete Belegschaft und notwendige Neuanschaffungen zu stecken.