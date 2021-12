Lars Albert kehrt zurück zu Henderson

Ab sofort betreut Albert von Frankfurt aus den Vertrieb von Investmentfonds an Banken, Dachfonds, Family Offices und Vermögensverwalter. Er berichtet an Steven de Vries, der den Vertrieb im Norden Europas leitet.



Zuvor war Albert im Vertrieb von SEB Asset Management tätig. Dort war er hauptsächlich für das Deutschland- und das Luxemburg-Geschäft zuständig.



Bei Henderson ist Albert kein Neuling mehr. Er hatte dort bereits zwischen 2004 und 2006 die Position als Client Service Manager in London und als Sales Manager in Frankfurt inne.