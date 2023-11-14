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Lars Albert: Warburg Invest findet Leiter Vertrieb

Vertriebsleiter im Asset Management Lars Albert wechselt zu Hamburger Privatbanken-Gruppe

Lars Albert leitet seit dem 1. Oktober den Vertrieb von Warburg Invest, dem Asset Manager der Warburg-Gruppe. Albert arbeitete zuletzt für die Swiss Finance & Property Group und war zuvor schon bei einer anderen Hamburger Privatbank tätig.

Lars Albert wechselt wieder zu einer Hamburger Privatbank: In der Warburg-Gruppe wird er Vertriebsleiter für den Asset Manager Warburg Invest.
Lars Albert wechselt wieder zu einer Hamburger Privatbank: In der Warburg-Gruppe wird er Vertriebsleiter für den Asset Manager Warburg Invest. | Bildquelle: Warburg Invest KAG
Von  | ehem. Redakteur
Aktualisiert am:

Warburg Invest stellt den eigenen Vertrieb neu auf: Seit dem 1. Oktober ist Lars Albert Leiter Vertrieb bei der Fondsgesellschaft der Warburg-Gruppe. Dabei arbeitet er gemeinsam mit Olaf Krunack und Thomas Wieneke und berichtet direkt an Matthias Mansel, Geschäftsführer der Warburg Invest.

Comeback im Hamburger Bankenmarkt

Für Albert ist es nicht die erste berufliche Station im Asset Management einer Hamburger Privatbank: Bereits von 2017 bis 2020 leitete Albert den Vertrieb des Asset Managements bei der Berenberg Bank, die ebenfalls ihren Sitz in der Hansestadt hat. Im Jahr 2019 wurde bekannt, dass er die Bank verlässt. In der Folge wechselte er zur Swiss Finance & Property Group, wo er als Geschäftsführer die deutsche Niederlassung in Frankfurt aufbaute.

Insgesamt arbeitete er lange Jahre im Asset-Management-Vertrieb für institutionelle und semi-institutionelle Kunden, weitere berufliche Stationen waren SEB, Frankfurt Trust, Barings und Henderson Global Investors, wo er ebenfalls als Vertriebschef tätig war.

Die Warburg Invest KAG gehört zur Warburg-Gruppe mit der Hamburger Privatbank M.M. Warburg & CO, die seit 1798 tätig ist und zu den großen unabhängigen Privatbanken Deutschlands zählt.
Die Warburg Invest KAG fungiert als Fondsgesellschaft der Warburg-Gruppe und seit 1987 in der Investmentbranche aktiv – und ist nicht zu verwechseln mit der Warburg Invest AG, die die Gruppe an den Asset Manager Bantleon verkauft hat. Die AG legte den Fokus neben dem Fondsmanagement vor allem auf die Bereiche Master-KVG und Fondsadministration, während in der KAG seit dem Verkauf der AG das institutionelle Geschäft der Warburg-Gruppe gebündelt wird.

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