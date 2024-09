Flossbach von Storch hat seit Monatsbeginn Lars Conrad als neuen Portfolio Director Fixed Income im Team. Conrad, der zuvor elf Jahre für Unicredit an den Standorten Frankfurt, London und München tätig war, verfügt über rund 20 Jahre Erfahrung an den internationalen Kapitalmärkten. Zuvor arbeitete er bei Finanzinstituten wie Credit Suisse First Boston, Morgan Stanley und Nomura.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

In seiner neuen Position bei Flossbach von Storch wird Conrad eng mit den Rentenfondsmanagern des Asset Managers – unter anderem Frank Lipowski – zusammenarbeiten, der den größten Rentenfonds des Unternehmens, den Bond Opportunities, verantwortet.

Conrad hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Frankfurt studiert und war in seiner bisherigen Karriere insbesondere auf institutionelle Investoren fokussiert.