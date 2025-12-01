Lars Edler wird zum 1. Dezember neuer Geschäftsführer der Apo Asset Management. Der 49-Jährige kommt von der Ratingagentur Scope.

Lars Edler wird zum 1. Dezember 2025 neuer Geschäftsführer von Apo Asset Management. Der 49-Jährige kommt von der Ratingagentur Scope Fund Analysis, wo er zuletzt als Geschäftsführer tätig war. Bei Apo Asset Management verantwortet er künftig die Ressorts Portfoliomanagement und IT.

Bei Scope leitete Edler europaweit die Analysen des gesamten Fondsmarktes. Zuvor war er unter anderem Chief Investment Officer und Geschäftsführer bei HQ Asset Management sowie in verschiedenen Führungspositionen bei Sal. Oppenheim in der institutionellen und privaten Vermögensverwaltung tätig. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler studierte an der Universität Kiel, der Harvard University sowie in Taiwan und Spanien.

Edler folgt auf Heiko Opfer, der Apo Asset Management verlässt. Zweiter Geschäftsführer bleibt Mirko Engels, der für den Wholesale-Vertrieb von Apo Asset und den institutionellen Vertrieb der Deutschen Apotheker- und Ärztebank verantwortlich ist. Die Apobank ist gemeinsam mit der Deutschen Ärzteversicherung Gesellschafter von Apo Asset. Die Fondsgesellschaft verwaltet zusammen mit ihrer Beteiligung Medical Strategy ein Vermögen von rund 3,9 Milliarden Euro.